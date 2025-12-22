वर्ल्ड कप स्टार जेमिमा रोड्रिग्स का तय है प्रमोशन! दिल्ली कैपिटल्स बना सकती है कप्तान- रिपोर्ट

Jemimah Rodrigues Delhi Capitals captain WPL 2026: महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में शतकीय पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स को प्रमोशन मिलना तय है. आगामी महिला प्रीमियर लीग के लिए दिल्ली कैपिटल्स उन्हें अपना कप्तान बना सकती है. दिल्ली ने ऑक्शन से पहले पूर्व कप्तान मेग लेनिंग को रिलीज करके सबको चौंका दिया था. रिपोर्ट्स की मानें तो मंगलवार को इसका अधिकारिक ऐलान हो सकता है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण से पहले जेमिमा रोड्रिग्स को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान घोषित किया जाना तय है. दिल्ली ने मेगा ऑक्शन से पहले जहां मेग लेनिंग को रिलीज किया था, लेकिन उन्होंने उपकप्तान जेमिमा को रिटेन किया था. दिल्ली ने अपने कोर को बनाए रखा था.

बीते दिनों मेगा ऑक्शन में बोलते हुए, दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने रोड्रिग्स के प्रमोशन की ओर संकेत दिया था. जिंदल ने टीम द्वारा वर्तमान दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्डट को खरीदने के बाद नीलामी के बीच हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था,"हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम एक भारतीय को कप्तान बनाना चाहते हैं. हमने अपना मन बना लिया है."

जेमिमा दिल्ली कैपिटल्स के साथ शुरू से जुड़ी हैं और वो टीम की दीर्घकालिक योजनाओं में केंद्र में हैं. 2023 में पहली बार लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी और दिल्ली ने उन्हें खरीदा था. दिल्ली के अन्य रिटेंशन में शेफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया), मैरिज़ेन कप्प (दक्षिण अफ्रीका), और अनकैप्ड अंडर -19 विश्व कप विजेता कप्तान निकी प्रसाद शामिल हैं. जबकि सभी चार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को समान 2.2 करोड़ रुपये में बरकरार रखा गया था, निकी को 60 लाख रुपये में रोस्टर में रखा गया था.

दिल्ली कैपिटल्स के पास नीलामी में आरटीएम विकल्प नहीं था और लैनिंग को वापस लेने के प्रयास में उन्हें यूपी वारियर्स का सामना करना पड़ा. यूपी मेग लेनिंग के लिए बिड़िंग वॉर में पीछे नहीं हटी. लेनिंग 1.9 करोड़ रुपये में यूपीडब्ल्यू में गईं. ऐसे में रोड्रिग्स का प्रमोशन तय माना जा रहा था. दिल्ली कैपिटल्स के लिए रोड्रिग्स ने तीन साल के चक्र में सभी 27 मैच खेले हैं, जिसमें 24 पारियों में 28.16 की औसत और 139.66 की स्ट्राइक-रेट के साथ 507 रन बनाए हैं.

