BBL के पहले मुकाबले में वर्ल्ड कप वाला रंग नहीं जमा पाईं जेमिमा रोड्रिग्स

महिला बिग बैश लीग में जेमिमा रोड्रिग्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है. वह पहले मुकाबले में केवल छह रन बनाकर आउट हुई हैं.

Jemimah Rodrigues
  • जेमिमा रोड्रिग्स ने महिला बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलते हुए केवल छह रन बनाए और जल्दी आउट हो गईं
  • ब्रिस्बेन की टीम ने मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ 20 ओवर में 133 रन बनाए लेकिन स्पिनरों ने मैच पर नियंत्रण रखा
  • मेलबर्न रेनेगेड्स की कप्तान जॉर्जिया वेयरहैम और एलिस कैप्सी ने तीन-तीन विकेट लेकर मैच में अहम भूमिका निभाई
जेमिमा रोड्रिग्स की विश्व कप जीत के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही क्योंकि यह भारतीय बल्लेबाज रविवार को महिला बिग बैश लीग (बीबीएल) में मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट की सात विकेट से हार में केवल छह रन ही योगदान दे पाई. पिछले सप्ताह भारत की एकदिवसीय विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के बाद अपना पहला मैच खेल रही जेमिमा प्रभाव छोड़ने के लिए बेताब दिखीं लेकिन नौ गेंद खेलने के बाद एलिस कैप्सी की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर डिएंड्रा डॉटिन के हाथों कैच आउट हो गई. रोड्रिग्स की इस वापसी ने उनके बढ़ते प्रशंसकों को निराश किया लेकिन उनकी मौजूदगी ने मुकाबले में ‘स्टार वैल्यू' का तड़का लगाया.

ब्रिस्बेन हीट ने अपने ‘एक्स' हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें जेमिमाह मुस्कुराते हुए मैदान की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं. जेमिमा ने इस वीडियो में कहा, 'मैं यहां ब्रिस्बेन में हूं, क्या आप यकीन कर सकते हैं, आज के लिए बहुत उत्साहित हूं, चलो शुरू करते हैं.' हीट के लिए नादिन डी क्लार्क (38 गेंदों पर 40) और चिनेल हेनरी (22 गेंदों पर 29) ने डटकर सामना किया लेकिन रेनेगेड्स के स्पिनरों ने मैच पर दबदबा बनाए रखा और टीम की पारी 20 ओवर में 133 रन पर ही सिमट गयी.

रेनेगेड्स की कप्तान जॉर्जिया वेयरहैम (12 रन पर तीन विकेट) और कैप्सी (22 रन पर तीन विकेट) ने बीच के ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया जबकि टेस फ्लिंटॉफ (30 रन पर तीन विकेट) आखिरी ओवरों में हीट को वापसी का मौका नहीं दिया. बारिश से प्रभावित मैच में रेनेगेड्स को जीत के लिए आठ ओवर में 66 रन का संशोधित लक्ष्य मिला जिसे टीम ने 7.3 ओवरों में हासिल कर लिया.

India, Jemimah Ivan Rodrigues, Cricket
