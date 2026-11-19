टीम इंडिया में लंबे ब्रेक के बाद लौटे पेसर जसप्रीत बुमराह ने वेलिंगटन में शुरू हुए पहले टेस्ट के पहले दिन दिखाया कि वह टीम इंडिया के लिए कितने मूल्यवान हैं. जस्सी ने शुरुआत में ही दो विकेट चटकाए तो कीवी टीम एकमद हिल कर रह गई. दिन की समाप्ति पर बुमराह 52 रन देकर 3 विकेट चटकाकर फिर से फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. चलिए आज बुमराह के बिजनेस की बात करते हैं. इस पेसर ने भले ही अभी कोई स्वतंत्र कंपनी चालू नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के व्यावसायिक उपयोग को कानूनी संरक्षण देकर बता दिया है कि वह भविष्य में क्या करने वाले हैं. भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के अनुसार बुमराह ने 27 जनवरी 2025 को अहमदाबाद के बोपल-अंबली रोड स्थित पते से निम्नलिखित प्रमुख ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए हैं.

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ट्रेडमार्क नाम आवेदन संख्या व जर्नल स्थिति ट्रेडमार्क क्लास और क्षेत्र उपयोग की स्थिति जसप्रीत बुमराह आवेदन 6825686; जर्नल 2267 (29 जून 2026 को प्रकाशित) Class 25 (कपड़े, जूते और हेडगियर) (भविष्य में उपयोग के लिए प्रस्तावित; विरोध अवधि 29 अक्टूबर 2026 को समाप्त) सप्रीत बुमरार आवेदन 6825606; जर्नल 2267 (29 जून 2026 को प्रकाशित) Class 18 (चमड़े का सामान, बैग और छाते) (भविष्य में उपयोग के लिए प्रस्तावित; विरोध अवधि 29 अक्टूबर 2026 को समाप्त) UNIE आवेदन 6825640; जर्नल 2269 (13 जुलाई 2026 को प्रकाशित) Class 38 (टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं) ट्रेडमार्क जर्नल में विज्ञापित (विरोध अवधि 13 नवंबर 2026 तक)

स्टार्ट-अप निवेश और हिस्सेदारी का तुलनात्मक विवरण

बुमराह का औपचारिक स्टार्टअप निवेश सफर वर्ष 2025 में शुरू हुआ. नीचे दी गई. नीचे दी गई टेबल के जरिए आप जान सकते हैं कि बुमराह ने किन-किन स्टार्ट-अप में पैसा लगाया हुआ है.