जसप्रीत बुमराह vs शाहीन अफरीदी: किसके नाम है एशिया कप में अधिक विकेट

Jasprit Bumrah vs Shaheen Afridi: एशिया कप 2025 में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी पर फैंस की नजरें होंगी, जो अपनी रफ्तार से कहर बरपा सकते हैं.

  • एशिया कप 2025 में जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा.
  • शाहीन अफरीदी ने 81 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 104 विकेट लिए हैं और उनका औसत 22.25 का है.
  • बुमराह ने 70 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 89 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट है.
Jasprit Bumrah vs Shaheen Afridi: एशिया कप 2025 में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी पर फैंस की नजरें होंगी, जो अपनी रफ्तार से कहर बरपा सकते हैं. दोनों की गिनती आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में होती है. दोनों तेज गेंदबाजों ने अपने देश के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. शाहीन अफरीदी के डेब्यू के बाद, कुछ दिग्गजों ने उनकी तुलना बुमराह से की थी. लेकिन हाल के सालों में भारतीय गेंदबाज ने कई मुकाम हासिल किए हैं, जबकि दूसरी तरफ शाहीन अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं. भारत और पाकिस्तान सिर्फ आईसीसी या फिर एशिया कप में ही एक दूसरे से खेलते हैं और दुनिया को एक बार फिर मैदान पर बुमराह बनाम शाहीन की लड़ाई देखने को मिल सकती है.

किसका रिकॉर्ड है दमदार

अगर बुमराह और शाहीन के टी20 रिकॉर्ड की बात करें तो शाहीन ने 81 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 104 विकेट झटके हैं.  उन्होंने दो बार फोर विकेट हॉल लिया है. उनका औसत 22.25 का है जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 4 विकेट है. बात अगर जसप्रीत बुमराह की करें तो उन्होंने भारत के लिए 70 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 89 विकेट झटके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट है. 

जसप्रीत बुमराहटी20 अंतरराष्ट्रीय के आंकड़ेशाहीन अफरीदी
70मैच81
89विकेट104
17.74औसत22.25
16.9स्ट्राइक रेट16.9
6.27इकॉनमी7.88
3/7सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन4/22

एशिया कप में प्रदर्शन

जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए एशिया कप में टी20 फॉर्मेट में 5 मैचों में 6 विकेट झटके हैं, जबकि शाहीन ने इस फॉर्मेट में अभी तक कोई मैच नहीं खेला है. हालांकि, दोनों ने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में विकेट जरूर झटके हैं.  एशिया कप में वनडे फॉर्मेट में शाहीन ने शाहीन ने 8 मैचों में 14 विकेट झटके हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 8 मैचों में 12 विकेट झटके हैं. 

जसप्रीत बुमराहएशिया कप के आंकड़े (वनडे)शाहीन अफरीदी
8मैच8
12विकेट14
16.58औसत25.85
25.91स्ट्राइक रेट28.71
3.83इकॉनमी5.40
3/37सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन4/35

Jasprit Jasbirsingh Bumrah, Shaheen Shah Afridi, Cricket
