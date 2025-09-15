विज्ञापन
IND vs PAK: 5 खिलाड़ियों ने किया धमाका, अभिषेक से लेकर बुमराह तक, गजब का रिकॉर्ड बनाया

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ियों ने कुछ खास उपलब्धियां हासिल की, जो कुछ इस प्रकार है-

Abhishek Sharma
  • भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में भारत ने 25 गेंद शेष रहते सात विकेट से जीत हासिल की
  • साहिबजादा फरहान टी20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ छक्का लगाने वाले पहले पाकिस्तानी बने
  • बुमराह T20I में 92 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़कर चौथे सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने
India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण का सबसे रोमांचक मुकाबला बीते रविवार (14 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. जहां टीम इंडिया 25 गेंद शेष रहते सात विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान दोनों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ियों ने कुछ खास उपलब्धियां भी हासिल की, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं- 

साहिबजादा फरहान

पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बुमराह के खिलाफ छक्का लगाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी बुमराह के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्का नहीं जड़ पाया था. 

जसप्रीत बुमराह 

जसप्रीत बुमराह (92) ने टीम इंडिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने के मामले में भुवनेश्वर कुमार (90) को पीछे छोड़ दिया है. यही नहीं वह अर्शदीप सिंह (99), युजवेंद्र चहल (96) और हार्दिक पंड्या (95) के बाद भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले चौथे गेंदबाज भी बन गए हैं. 

सूर्यकुमार यादव 

टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा बार 30 प्लस का स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह कारनामा 11 बार किया है. 

अभिषेक शर्मा 

अभिषेक शर्मा भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कम से कम 30 रन के साथ सर्वाधिक स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड इमरान नजीर के नाम दर्ज था. जिन्होंने एक मैच के दौरान 235.71 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी. मगर पिछले मुकाबले में अभिषेक ने 238.46 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. 

कुलदीप यादव 

कुलदीप यादव (76) ने पिछले मुकाबले में कुल तीन सफलता प्राप्त की. जिसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने के मामले में एएम किमोटे, सोमपाल कामी और फ्रैंक एनसुबुगा की बराबरी कर ली है. इन तीनों गेंदबाजों ने भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 76-76 विकेट चटकाए हैं. 

India, Pakistan, Cricket
