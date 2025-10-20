विज्ञापन

अमिताभ बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन बनकर आए सुनील ग्रोवर, किए ऐसे सवाल कि बिग बी हंसकर हुए लोटपोट

कौन बनेगा करोड़पति 17 के दीवाली स्पेशल एपिसोड में अमिताभ बच्चन को सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक अपनी कॉमेडी से हंसाते हुए नजर आ रहे हैं.  

अमिताभ बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन बनकर आए सुनील ग्रोवर, किए ऐसे सवाल कि बिग बी हंसकर हुए लोटपोट
केबीसी में अमिताभ बच्चन के लुक में पहुंचे सुनील ग्रोवर
नई दिल्ली:

कॉमेडियन और अभिनेता कृष्णा अभिषेक बहुत जल्द रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17' में दिखाई देंगे. दरअसल, सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक इस सोमवार को ‘कौन बनेगा करोड़पति 17' दीपावली स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगे. सोनी टीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर इसके कई प्रोमो जारी किए हैं, जिसमें से लेटेस्ट प्रोमो में सुनील ग्रोवर सुपरस्टार और शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने उन्हीं की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं बिग बी से कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं. इसके बाद कृष्णा और सुनील से बात करते हुए अमिताभ बच्चन खूब हंसते हुए नजर आ रहे हैं. 

प्रोमो में अमिताभ बच्चन के लुक में केबीसी के स्टेज पर एंट्री करते हैं. वहीं खुद अमिताभ भी उन्हें देखकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वह खुद से बात कर रहे हैं. इसके बाद बिग बी से सुनील ग्रोवर मजेदार सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं, जिसे सुन उनकी हंसी नहीं रुकती है. वहीं आगे सुनील ग्रोवर कृष्णा अभिषेक के साथ अपने रियल लुक में स्टेज पर दिखते है, जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं, शो तो होता रहेगा. आप बस ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहें.  

इससे पहले कृष्णा अभिषेक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ मंच साझा करने के अनुभव के बारे में बात करते हुए इसे अपना सौभाग्य बताया. कृष्णा ने लिखा, "वह इंसान जिसने हम सबको प्रेरित किया है, वो कहते हैं न कि आदमी देखकर सीखता है और हम आपसे ही सब कुछ सीख रहे हैं. हमें आप लोगों के साथ मंच साझा करने का सौभाग्य मिला. अमिताभ बच्चन सर के साथ इस एपिसोड की शूटिंग में बहुत आनंद आया. इस सप्ताह इसे जरूर देखें. सुनील ग्रोवर पाजी, आपको भी प्यार, आपके साथ बहुत आनंद आया."

गौरतलब है कि सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कपिल शर्मा के साथ दिखाई देते हैं. वहीं शो में उनका अलग अलग अवतार देखने को मिलता है. 

