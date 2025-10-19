विज्ञापन

'दीपों की झिलमिलाहट और मिठाइयों की मिठास, आपको दिवाली की अनंत शुभकामनाएं' अपनों को भेजें द‍िवाली पर प्‍यार भरे संदेश

Diwali Wishes 2025: रोशनी और खुशियों के इस त्योहार पर भेजें दिल को छू लेने वाली दिवाली शुभकामनाएं, कोट्स और संदेश. अपनों को दें प्यार और उम्मीद भरी बधाइयां.

Read Time: 3 mins
'दीपों की झिलमिलाहट और मिठाइयों की मिठास, आपको दिवाली की अनंत शुभकामनाएं' अपनों को भेजें द‍िवाली पर प्‍यार भरे संदेश
दीपावली पर शुभकामनाओं का संदेश क्या है? जान‍िएं यहां.
Diwali Wishes 2025: दिवाली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि खुशियों, उमंग और उम्मीदों का उत्सव है. दीपों की जगमग रोशनी हर दिल को नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भर देती है. घर आंगन दीयों से सजते हैं, मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैलती है और हर कोई अपनों को शुभकामनाएं (Best Quotes For Diwali) भेजकर इस दिन को और भी खास बनाता है. इस साल दिवाली (Diwali Kab Hai) 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए पढ़ते हैं कुछ दिल को छू लेने वाली दिवाली शुभकामनाएं जिन्हें आप अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को भेज सकते हैं.

इस दिवाली ऐसे दें शुभकामनाएं (Diwali Wishes)

पारंपरिक दिवाली शुभकामनाएं

1. दीपों की रोशनी से आपका जीवन जगमगाए,

हर ख्वाब हकीकत में बदल जाए.

आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.

2. लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे सदा,

सुख समृद्धि और सफलता का न हो कभी अभाव.

शुभ दीपावली

.

3. अंधकार पर प्रकाश की जीत के इस पर्व पर,

आपके जीवन में भी खुशियों की ज्योति हमेशा जलती रहे.

हैप्पी दिवाली.

4. दीपों की झिलमिलाहट और मिठाइयों की मिठास,

जीवन में लाए हर दिन नई आस.

आपको दिवाली की अनंत शुभकामनाएं.

5. इस दिवाली मां लक्ष्मी का आगमन हो,

हर घर में खुशियों का संगम हो.

सुख-समृद्धि से भर जाए आपका जीवन.

दोस्तों और परिवार के लिए दिवाली संदेश

1. मिठाई की मिठास और रोशनी की चमक,

दोनों मिलकर आपके जीवन में लाएं ढेर सारी खुशियां.

आपको दिवाली मुबारक हो.

2. दीयों की लौ से रौशन हो आपका संसार,

खुशियों की बरसे फुहार.

आपका हर दिन दिवाली जैसा उज्जवल हो.

शुभ दीपावली.

3. पटाखों की आवाज नहीं, दिलों की बात गूंजे,

इस बार दिवाली प्यार और अपनापन लाए.

हैप्पी ग्रीन दिवाली.

4. दोस्ती के दीप जलाएं, रिश्तों की मिठास बढ़ाएं,

इस दिवाली हर दिल में प्यार के रंग सजाएं.

शुभ दीपावली मेरे प्यारे दोस्तों.

शुभ दीपावली.

5. मुस्कुराहटों का ये मौसम आया है,

हर चेहरे पर खुशी का उजाला छाया है.

आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं.

प्रेरणादायक दिवाली शुभकामनाएं

1. जैसे दीया अंधेरे को मिटाता है,

वैसे ही आप अपनी मेहनत से हर मुश्किल को मात दें.

शुभ दीपावली.

2. नया साल नई उम्मीदों के साथ आए,

जीवन में नई सफलताओं की रोशनी फैलाए.

आपको दीपावली की हार्दिक बधाई.

शुभ दीपावली.

3. हर दीया एक नई उम्मीद जगाए,

हर सुबह नई सफलता लाए.

आपके जीवन में खुशियों की ज्योति सदा बनी रहे.

शुभ दीपावली.

4. चलो इस दिवाली कुछ अच्छा करें,

जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान भरें.

यही होगी सच्ची दिवाली की रोशनी.

शुभ दीपावली.

5. अपनी मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी को रोशन बनाएं,

यही असली दिवाली का संदेश कहलाए.

शुभ दीपावली.

                                                                                                              

