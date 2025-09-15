'किसी को उससे बात...' जिसे माना जा रहा है पाकिस्तान का भविष्य, उसी पर फायर हुए वसीम अकरम

Wasim Akram, India vs Pakistan: एशिया कप 2025 का छठवां मुकाबला बीते रविवार (14 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. जहां पाकिस्तानी टीम को अपने युवा सलामी बल्लेबाज सैम अयूब से एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर नहीं पाए. पारी का आगाज करते हुए वह पहली ही गेंद पर पंड्या का शिकार बने. जिसके बाद हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है. ग्रीन टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भी अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है, 'मैं सैम से रन चाहता हूं. किसी को उससे बात करनी चाहिए. वह टीम में शुद्ध बल्लेबाज के तौर पर खेल रहा है. अगर वह विकेट लेता है, तो यह एक बोनस है.'

बल्लेबाजी में फेल मगर गेंदबाजी में हिट रहे सैम

भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में जरूर सैम अयूब पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. मगर गेंदबाजी में उनका जलवा रहा. टीम के लिए उन्होंने कुल चार ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 8.75 की इकॉनमी से 35 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार अभिषेक शर्मा के अलावा शुभमन गिल और तिलक वर्मा बने.

भारत को मिली जीत

दुबई में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए साहिबजादा फरहान सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 44 गेंद में 90.90 की स्ट्राइक रेट से 40 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए शाहीन अफरीदी ने 16 गेंदों में नाबाद 33 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 128 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 15.5 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंद में 47 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने क्रमशः 31-31 रनों का योगदान दिया.

यह भी पढ़ें- बुमराह ने भुवनेश्वर का रिकॉर्ड किया स्वाहा, भारत की तरफ से T20I में इन 10 गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट