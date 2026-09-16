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100-100-100! जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक कारनामा, इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया 'ट्रिपल सेंचुरी' का अनोखा रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है. बुमराह के नाम एक ऐसा कारनामा दर्ज हो गया है जो इससे पहले सिर्फ एक गेंदबाज के नाम दर्ज था.

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100-100-100! जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक कारनामा, इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया 'ट्रिपल सेंचुरी' का अनोखा रिकॉर्ड
बुमराह का अनोखा कारनामा

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर की गेंदबाजी की और 1 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, आगे चलकर भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया. भारत के मैच जीतने के साथ ही बुमराह के नाम एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया. बुमराह अब तीनों फॉर्मेट में जीत दिलाने वाले मैचों में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा सिर्फ न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने किया है. यानी बुमराह ने टिम साउदी के इस खास वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. 

तीनों फॉर्मेट में जीत दिलाने वाले मैचों में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह (भारत)

  • टेस्ट में 117 विकेट
  •  वनडे में 120 विकेट
  •  T20I में 100* विकेट

टिम साउदी (न्यूजीलैंड)

  • टेस्ट में 209  विकेट
  • वनडे में 138 विकेट
  • T20I में 105 विकेट

भारत को मिली 7 विकेट से जीत

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टी20 मैच 7 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है.  अंतिम मुकाबला 17 सितंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है. भारत की जीत में नीतीश कुमार रेड्डी ने कमाल की गेंदबाजी की और 3 विकेट लेने में सफल रहे. 

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