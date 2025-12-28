विज्ञापन
ऋषभ पंत OUT, न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में होगा जबरदस्त फेरबदल, इस दिग्गज की होगी वापसी

IND vs NZ ODI Squad: Rishabh Pant : न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बड़ा फैसला होने वाला है .दिग्गज ऋषभ पंत के लिए बुरी खबर सामने आने वाली है, बता दें कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी.के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी.

India ODI Squad For New Zealand Series:, पंत का कटेगा पत्ता
  • न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली वनडे सीरीज के लिए ऋषभ पंत को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा
  • ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को टीम में शामिल किए जाने की संभावना बढ़ गई है
  • ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में वापसी के मजबूत दावेदार बने हैं
Rishabh Pant Set To Dropped For ODI Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का ऐलान 3 या 4 जनवरी को होने वाला है. उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट अब वनडे सीरीज के लिए ऋषभ पंत के नाम का विचार नहीं करने वाला हैं. रिपोर्ट के अनुसार वनडे सीरीज में ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 11 से 18 जनवरी तक खेली जाएगी, और उम्मीद है कि BCCI इस हफ्ते के आखिर में भारतीय वनडे टीम का ऐलान करेगा. पंत को टीम से बाहर किए जाने से ईशान किशन के लिए रास्ता खुल सकता है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके सभी फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर ली है.

पंत ने आखिरी बार भारत के लिए वनडे मैच 7 अगस्त, 2024 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला था. हालांकि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज़ के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ को किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सेलेक्टर्स ने अब न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए पंत को टीम से बाहर करने का फैसला किया है.

ईशान किशन को होगी एंट्री ?

वहीं, दूसरी ओर रिपोर्ट के अनुसार ईशान किशन को वनडे सीरीज के लिए मौका मिल सकता है. हाल ही में टी-20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए ईशान को टीम इंडिया में मौका मिला है. ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि वनडे में भी ईशान की वापसी होगी. पंत की गैरमौजूदगी में, ईशान किशन को दो साल से ज़्यादा समय बाद वनडे टीम में वापसी के लिए सबसे आगे माना जा रहा है. किशन ने आखिरी बार भारत के लिए 50 ओवर का मैच 11 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान खेला था. तब से, इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन करके टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी पेश की है. 

शानदार फॉर्म का तोहफा मिलेगा ईशान किशन को  !

किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे और झारखंड को टूर्नामेंट में पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से उन्हें आखिरकार भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में चुना गया.  उन्होंने पुणे में हरियाणा के खिलाफ फाइनल में शतक लगाकर इस टूर्नामेंट का धमाकेदार अंत किया था.  ईशान ने उसी फॉर्म को विजय हजारे ट्रॉफी में भी जारी रखा और 24 दिसंबर को कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक जड़ा - जो किसी भारतीय बल्लेबाज की ओर से दूसरा सबसे तेज़ लिस्ट A शतक है.

संभावित भारतीय ODI स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर/तिलक, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)/ईशान किशन, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर

