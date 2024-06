Mohammad Rizwan: बुमराह ने किया रिज़वान को गुमराह, क्लीन बोल्ड होने के बाद भी नहीं हुआ यकीन, सेलिब्रेशन हुआ वायरल

Jasprit Bumrah Clean Bowled Mohammad Rizwan: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah vs Pakistan) (14 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को टी 20 विश्व कप के ग्रुप ए के रोमांचक महामुकाबले में छह रन से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की. वहीं पाकिस्तान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. भारत की पारी 19 ओवर में 119 रन पर सिमट गयी लेकिन उसने जवाबी प्रहार करते हुए पाकिस्तान को 20 ओवर में सात विकेट पर 113 रन पर रोक दिया. भारत की जीत के नायक रहे प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah Player of the match) जिन्होंने जब जरूरत पड़ी तब विकेट निकाला. बुमराह ने चार ओवर में मात्र 14 रन देकर तीन विकेट झटके. हार्दिक पांड्या ने 24 रन पर दो विकेट लिए जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट लिया.

Jasprit Bumrah gets the Wicket of Rizwan

लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान टीम के ओपनर मोहम्मद रिज़वान 44 गेंद में 31 रन बनाकर बल्लेबाज़ी कर रहे थे तब पाकिस्तान टीम के 15वें ओवर की शुरुआत हुई थी और पाकिस्तान को जीत के लिए तब 35 गेंदों में 40 रनों की जरुरत थी और उनके 6 विकेट बचे हुए थे, तब एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम के लिए फिर से एक उम्मीद जगा दी ही हां उन्होंने मोहम्मद रिज़वान को 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और रिज़वान (Jasprit Bumrah Clean Bowled Mohammad Rizwan) ने क्रीज़ पर घुटने टेक दिए और पीछे मुड़ कर विकेट को निहारते रहे.

Bumrah cleaning up rizwan in 2023 odi world cup turning point of the match...



Virat Kohli won the 2022 WC match for India Vs Pakistan when 'Win Predictor' showed 15%.



जसप्रीत बुमराह ने ठीक ऐसे ही अंदाज़ रिज़वान को वनडे विश्व कप 2024 में बोल्ड किया था और अब एक बार फिर टी20 विश्व कप में उसे दोहराकर बुमराह ने अपनी शातिक गेंदबाज़ी का लोहा मनवाया है. इस विकेट की भारत की जीत में क्या भूमकिए रही वो हर एक भारतीय फंस के जेहन में होगा अगर देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ रिज़वान को पवेलियन भेजना मैच का टर्निंग पॉइंट (IND vs PAK Match Turning Point) रहा और रिज़वान को बोल्ड करने के बाद जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah Celebration after bold Rizwan) के जश्न का अंदाज़ भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है .