बुमराह ने भुवनेश्वर का रिकॉर्ड किया स्वाहा, भारत की तरफ से T20I में इन 10 गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट

Jasprit Bumrah, India vs Pakistan: जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया है.

बुमराह ने भुवनेश्वर का रिकॉर्ड किया स्वाहा, भारत की तरफ से T20I में इन 10 गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट
बुमराह ने रचा इतिहास
  • एशिया कप 2025 के छठवें मैच में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया
  • जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए, जिनमें मोहम्मद हारिस और सुफियान मुकीम शामिल थे
  • बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है
Jasprit Bumrah, India vs Pakistan: एशिया कप 2025 का छठवां मुकाबला बीते रविवार (14 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां टीम इंडिया 25 गेंद शेष रहते सात विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान एक बार फिर सदाबहार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा देखने को मिला. उन्होंने टीम के लिए कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 7.00 की इकॉनमी से 28 रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार विपक्षी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस के अलावा निचले क्रम के खिलाड़ी सुफियान मुकीम बने. हारिस को उन्होंने पंड्या, जबकि मुकीम को बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड

दुबई में हारिस का विकेट चटकाते ही बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में पीछे छोड़ दिया है. भुवनेश्वर ने टीम इंडिया के लिए 2012 से 2022 के बीच 87 मैच खेलते हुए 86 पारियों में 90 विकेट चटकाए थे, जबकि कल के मुकाबले के बाद बुमराह के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 92 विकेट हो गए हैं. 

भारत की तरफ से T20I में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले 10 गेंदबाज 

99 - अर्शदीप सिंह
96 - युजवेंद्र चहल
95 - हार्दिक पंड्या 
92 - जसप्रीत बुमराह 
90 - भुवनेश्वर कुमार
76 - कुलदीप यादव 
74 - अक्षर पटेल 
72 - रविचंद्रन अश्विन
61 - रवि बिश्नोई
54 - रवींद्र जडेजा 

जसप्रीत बुमराह का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 

बात करें जसप्रीत बुमराह के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए 2016 से खबर लिखे जाने तक 72 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 71 पारियों में 17.67 की औसत से 92 सफलता हाथ लगी है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मैच में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन प्रदर्शन सात रन खर्च कर तीन विकेट है. 

India, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, Cricket
