IND(W) vs AUS(W): स्मृति मंधाना, प्रतिका और हरलीन का धमाका, फिर भी भारतीय टीम के हाथ लगी मायूसी

Australia Women Beat India Women: ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम मौजूदा समय में भारतीय दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 14 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में खेला गया. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम 35 गेंद शेष रहते आठ विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. भारतीय महिला टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 282 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फोएबे लिचफील्ड ने 80 गेंद में 88 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बेथ मूनी ने 74 गेंद में नाबाद 77, जबकि एनाबेल सदरलैंड ने 51 गेंद में नाबाद 54 रनों का योगदान दिया. परिणाम यह रहा कि भारतीय महिला टीम की तरफ जीत के लिए मिले 282 रनों के लक्ष्य को मेहमान टीम ने 44.1 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया.

281 रन बनाने में कामयाब हुई थी भारतीय महिला टीम

चंडीगढ़ में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम 50 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए प्रतीका रावल सर्वोच्च स्कोरर रहीं. उन्होंने 96 गेंदों में 66.66 की स्ट्राइक रेट से 64 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और हरलीन देओल ने भी अर्धशतक लगाया. मंधाना ने 63 गेंदों में 92.06 की स्ट्राइक रेट से 58, जबकि हरलीन ने 57 गेंदों में 54 रन बनाए.

पहले वनडे में दोनो टीमों की तरफ से इन गेंदबाजों का रहा जलवा

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तरफ से पहले वनडे में मेगन शुट्ट ने दो और किम गार्थ, एनाबेल सदरलैंड, अलाना किंग एवं ताहलिया मैकग्राथ ने क्रमशः एक-एक विकेट चटकाए. वहीं भारतीय महिला टीम की तरफ से क्रांति गौड़ और स्नेह राणा सफल गेंदबाज रहीं. इन दोनों गेंदबाजों के खाते में क्रमशः एक-एक विकेट आए.

