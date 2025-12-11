जेम्स नीशम ने की भविष्यवाणी, आने वाले समय में इस फॉर्मेट से होगी सबसे ज्यादा कमाई

- जेम्स नीशम ने कहा कि आने वाले समय में वनडे क्रिकेट अन्य दो फॉर्मेट की तुलना में पीछे रह जाएगा
- तेज गेंदबाजों को अब पहले से तय करना होगा कि वे किस फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं और उसी अनुसार तैयारी करनी होगी
- नीशम के अनुसार टेस्ट क्रिकेट सबसे कीमती फॉर्मेट रहेगा जबकि टी20 क्रिकेट सबसे अधिक कमाई वाला होगा
अंतरराष्ट्रीय लीग टी20 में दुबई कैपिटल्स के लिए खेल रहे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स नीशम ने कहा है कि आने वाले दिनों में वनडे फॉर्मेट अन्य दो फॉर्मेट के मुकाबले काफी पीछे छूट जाएगा. तेज गेंदबाजों के लिए क्रिकेट का आने वाला भविष्य कैसा रहेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए जेम्स नीशम ने कहा, 'क्रिकेट तेजी से बदल रहा है. तेज गेंदबाजों को अब पहले ही तय करना होगा कि वह किस फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं. उसी के मुताबिक उन्हें तैयारी करनी होगी. मुझे नहीं लगता है कि तेज गेंदबाज तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं.'
क्रिकेट के तीनों प्रारूपों के भविष्य पर नीशम ने कहा, 'मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट वह फॉर्मेट है जो पीछे छूट जाएगा, टेस्ट क्रिकेट खेल का सबसे कीमती फॉर्मेट होगा, और टी20 सबसे ज्यादा कमाई वाला फॉर्मेट होगा.'
जेम्स नीशम न्यूजीलैंड के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनकी मांग आईपीएल सहित दुनियाभर की क्रिकेट लीग में है. अपनी तूफानी बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर नीशम टी20 फॉर्मेट के अहम खिलाड़ी माने जाते हैं.
न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले नीशम ने 2017 के बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है. हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है.
वनडे और टी20 फॉर्मेट में वह लगातार नजर आते हैं. इंजरी से प्रभावित करियर में नीशम ने न्यूजीलैंड के लिए 12 टेस्ट में 2 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 709 रन बनाए हैं और 14 विकेट लिए हैं.
76 वनडे में 7 अर्धशतक की मदद से 1,495 रन और 71 विकेट और 93 टी20 की 71 पारियों में 1,010 रन और 56 विकेट उनके नाम दर्ज हैं. आईपीएल के 14 मैचों में नीशम ने 10 पारियों में 92 रन बनाने के साथ-साथ 8 विकेट लिए हैं.
