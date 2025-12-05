जेम्स एंडरसन बनाम मिचेल स्टार्क: 101 टेस्ट के बाद किसका रिकॉर्ड है दमदार?

James Anderson vs Mitchell Starc: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिसबेन के गाबा में एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच के दूसरे दिन जोफ्रा आर्चर के विकेट के साथ इंग्लैंड की पहली पारी 334 के स्कोर पर समाप्त हुई. इंग्लैंड के लिए जो रूट सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जबकि मिचेल स्टार्क ने सबसे अधिक विडकेट झटके. स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 20 ओवर में 75 रन देते हुए 6 विकेट झटके. यह स्टार्क का टेस्ट में 418वां शिकार रहा. स्टार्क टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं. इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इस फॉर्मेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्टार्क इस फॉर्मेट में एंडरसन को पीछे छोड़ पाते हैं या नहीं. इंग्लैंड के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट स्टार्क के करियर का 101वां मुकाबला है और पहली पारी के बाद उनके विकटों की संख्या 418 है. दूसरी पारी में स्टार्क के पास इस आंकड़े को बढ़ाने का मौका होगा. अगर 101 मैचों के बाद एंडरसन और स्टार्क के आंकड़ों की तुलना करें तो एंडरसन स्टार्क के कहीं आगे हैं.

जेम्स एंडरसन बनाम मिचेल स्टार्क

जेम्स एंडरसन के 101 मैचों की 189 पारियों में 390 विकेट थे. उन्होंने 16 बार फाइव विकेट हॉल और 2 बार एक मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया था. उनका बेस्ट प्रदर्शन 43 रन देकर 7 विकेट था. जबकि उन्होंने 909 ओवर मेडन फेंके थे. एंडरसन का औसत 29.54 और इकॉनमी 3.04 की थी. टेस्ट में उनका स्ट्राइक रेट 58.1 का था.

बात अगर स्टार्क की करें तो 101 टेस्ट में उनके नाम 418 विकेट हो चुके हैं और यह आंकड़ा बढ़ने वाला है. क्योंकि अभी उनके पास दूसरी पारी बाकी है. उन्होंने 26.42 की औसत और 3.42 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है जबकि उनका स्ट्राइक रेट 46.3 का है. उन्होंने 611 मेडन ओवर फेंके हैं. स्टार्क के नाम 18 फाइव विकेट हॉल और 3 बार 10 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड है.

हालांकि, बड़ा सवाल यही है कि क्या स्टार्क अगले छह सात साल तक टेस्ट क्रिकेट खेल पाएंगे या फिर इतने विकटे तक पहुंच पाएंगे? एंडरसन किसी पुरानी शराब की तरह रहे. उन्होंने अपने करियर के आखिरी में विकटों का अंबार लगाया. एंडरसन ने अपने 21 साल के लंबे करियर में 14 बार एक कैलेंडर ईयर में 25 या उससे अधिक विकेट लिए. एंडरसन के लिए साल 2017 काफी शानदार रहा था. उस साल इस खिलाड़ी ने टेस्ट में 55 विकेट निकाले थे. एंडरसन 42 की उम्र तक टेस्ट खेलते रहे. 35 साल के स्टार्क क्या यह दोहरा पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा.

यह भी पढ़ें: Shikhar Dhawan: शिखर धवन को सबसे पहले किसने कहा था 'गब्बर', क्यों पड़ा ये नाम, क्या है कहानी?

यह भी पढ़ें: Joe Root vs Virat Kohli: जो रूट vs विराट कोहली, फैब-4 में किसके नाम है सबसे अधिक सेंचुरी?