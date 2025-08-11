'मैंने ऐसा नहीं देखा था...' शोएब अख्तर नहीं, जेम्स एंडरसन ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे तूफानी गेंदबाज

James Anderson on the fastest bowler in the world cricket : शोएब अख्तर के नाम वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है. अख्तर ने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक कर इतिहास रचा था, यही कारण है कि विश्व क्रिकेट उन्हें दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज मानता है. लेकिन दुनिया के महान तेज गेंदबाज में से एक इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, पाकिस्तानी गेंदबाज को दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज नहीं मानते हैं. इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज मानते हैं.

एंडरसन ने स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए उस गेंदबाज का जिक्र किया है. पूर्व इंग्लिश गेंदबाज ने ऐसे दो गेंदबाजों का चुनाव किया है जिनकी गेंदबाजी स्पीड देखकर वो दंग रह जाते हैं. एंडरसन ने इंग्लैंड के मार्क वुड और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे तेज गेंदबाज करार दिया है.

पूर्व इंग्लिश गेंदबाज ने स्काई स्पोर्ट्स पर इंटरव्यू के दौरान कहा, "मैंने अब तक जितने भी गेंदबाज़ों को लाइव देखा है, उनमें सबसे तेज़ गेंदबाज़ मार्क वुड रहे हैं. वे 97-98 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंद फेंक सकते हैं. लेकिन विरोधी टीम के गेंदबाजों की बात की जाए तो मैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन का नाम लूंगा. साल 2013 में एक सीरीज़ थी जहां उन्होंने इतनी तेज़ गेंदें फेंकी थीं जितनी मैंने कभी नहीं देखीं. हां, ये दोनों सबसे तेज़ हैं, लेकिन मैं वुड की स्विंग और मूवमेंट के लिए उन्हें दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज मानूंगा."

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड की बात (Mark Wood Profile - Cricket Player England - ESPNcricinfo) की जाए तो इस गेंदबाज ने अबतक 37 टेस्ट में 119 विकेट लिए हैं. तो वहीं, वनडे में मार्क वुड के नाम 70 मैच में कुल 80 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. टी-20 इंटरनेशनल में वुड ने अबतक अपने करियर में 38 मैच खेले हैं और कुल 54 विकेट लेने में सफलता हासिल की है.

Photo Credit: AFP

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन (Mitchell Johnson Profile - Cricket Player Australia) ने अपने टेस्ट करियर में 73 मैच खेलकर कुल 313 विकेट चटकाने में सफलता हासिल की थी. वहीं, 153 वनडे में जॉनसन ने 239 विकेट लिए थे. मिचेल जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 T20I मैच खेले और कुल 38 विकेट लेने में सफलता हासिल की.

