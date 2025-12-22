जैकब डफी ने बदल दिया 40 साल पुराना न्यूजीलैंड क्रिकेट का इतिहास, यह कारमाना करने वाले बने पहले गेंदबाज

Jacob Duffy, New Zealand vs West Indies: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के होनहार तेज गेंदबाज जैकब डफी (Jacob Duffy) ने इतिहास रच दिया है. वह न्यूजीलैंड की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज कप्तान रिचर्ड हैडली (Richard Hadlee) को पीछे छोड़ा है. हैडली ने न्यूजीलैंड की तरफ से शिरकत करते हुए करीब 40 साल पहले 1985 में 79 विकेट चटकाए थे. मगर जारी साल में डफी ने 80 विकेट लेते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. जिसके साथ ही वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से अब एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंजबाज बन गए हैं.

न्यूजीलैंड की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा लेने वाले टॉप 4 गेंजबाज

80* विकेट - जैकब डफी - 2025

79 विकेट - रिचर्ड हैडली - 1985

76 विकेट - डेनियल वेटोरी - 2008

72 विकेट - ट्रेंट बोल्ट - 2015

Most international wickets for @BLACKCAPS in a calendar year.

80* Jacob Duffy 2025

79 Richard Hadlee 1985

76 Daniel Vettori 2008

72 Trent Boult 2015

(Hadlee's total included 64 in tests)#NZvWIN — Francis Payne (@FPayne100) December 22, 2025

डफी का तीसरे टेस्ट में देखने को मिला कहर

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में जैकब डफी एक अलग ही अंदाज में नजर आए. उनकी धारधार गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम के लिए उन्होंने इस मुकाबले में कुल 9 सफलता प्राप्त की. टीम के लिए उन्होंने पहली पारी में 35 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 4, जबकि दूसरी पारी में 22.3 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए. पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के अवॉर्ड से नवाजा गया.

जैकब डफी का इंटरनेशनल करियर

जैकब डफी ने 2020 से खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड की तरफ से कुल 61 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 63 पारियों में 19.11 की औसत से 113 सफलता हाथ लगी है. डफी के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 बार 5, जबकि 6 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है.

यह भी पढ़ें- IND U19 vs PAK U19: जब भारत को मिल रही थी शिकस्त, तब स्टेडियम में क्या रहे थे मोहसिन नकवी?