जैकब डफी ने बदल दिया 40 साल पुराना न्यूजीलैंड क्रिकेट का इतिहास, यह कारमाना करने वाले बने पहले गेंदबाज

- न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है
- डफी ने इस साल कुल अस्सी विकेट लेकर पूर्व कप्तान रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है
- रिचर्ड हैडली ने साल 1985 में 79 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के लिए यह रिकॉर्ड कायम किया था
Jacob Duffy, New Zealand vs West Indies: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के होनहार तेज गेंदबाज जैकब डफी (Jacob Duffy) ने इतिहास रच दिया है. वह न्यूजीलैंड की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज कप्तान रिचर्ड हैडली (Richard Hadlee) को पीछे छोड़ा है. हैडली ने न्यूजीलैंड की तरफ से शिरकत करते हुए करीब 40 साल पहले 1985 में 79 विकेट चटकाए थे. मगर जारी साल में डफी ने 80 विकेट लेते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. जिसके साथ ही वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से अब एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंजबाज बन गए हैं.
न्यूजीलैंड की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा लेने वाले टॉप 4 गेंजबाज
80* विकेट - जैकब डफी - 2025
79 विकेट - रिचर्ड हैडली - 1985
76 विकेट - डेनियल वेटोरी - 2008
72 विकेट - ट्रेंट बोल्ट - 2015
डफी का तीसरे टेस्ट में देखने को मिला कहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में जैकब डफी एक अलग ही अंदाज में नजर आए. उनकी धारधार गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम के लिए उन्होंने इस मुकाबले में कुल 9 सफलता प्राप्त की. टीम के लिए उन्होंने पहली पारी में 35 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 4, जबकि दूसरी पारी में 22.3 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए. पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के अवॉर्ड से नवाजा गया.
जैकब डफी का इंटरनेशनल करियर
जैकब डफी ने 2020 से खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड की तरफ से कुल 61 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 63 पारियों में 19.11 की औसत से 113 सफलता हाथ लगी है. डफी के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 बार 5, जबकि 6 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है.
