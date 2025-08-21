'यह बहुत ही हैरान करने वाला', अब पूर्व सेलेक्टर भी अय्यर की अनदेखी पर बरसे

एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए सुपर परफॉरमर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की अनदेखी नाराजगी फैंस, उनके पिता, पूर्व क्रिकेटरों से लेकर अब पूर्व सेलेक्टर तक जा पहुंची है. कुछ साल पहले तक चयन समिति में शामिल रहे जतिन परांजपे ने एशिया कप की टीम से चौंकाने वाला और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. जतिन परांजपे ने कहा, "मेरे लिए श्रेयस अय्यर को बाहर रखने का निर्णय चौंकाने वाला है. मेरे हिसाब से उन्हें एशिया कप के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा होना चाहिए था.'

परांजपे ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह तेज गेंदबाज हर्षित राणा को चुने जाने पर भी हैरानी जताते हुए कहा, 'हर्षित राणा को टीम में देखकर मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन, उन्हें कोच का पूरा समर्थन हासिल है. मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा बेहतर विकल्प हो सकते थे.' पूर्व क्रिकेटर ने एशिया कप के लिए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के रूप में स्पिनरों के चयन का स्वागत करते हुए कहा कि यूएई की परिस्थितियों में दोनों उपयोगी साबित हो सकते हैं. इन्हें अक्षर पटेल का भी पूरा सहयोग मिलेगा.

श्रेयस अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और अपनी कप्तानी में मुंबई को खिताब दिलाया था. अय्यर आईपीएल 2025 में 175 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 600 से अधिक रन बनाते हुए पंजाब किंग्स को अपनी कप्तानी में 11 साल बाद फाइनल में लेकर गए थे. चैंपियंस ट्रॉफी, विश्व कप 2023 में श्रेयस टीम के श्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए थे. श्रेयस भारत के लिए 51 टी20 मैचों में 136.12 की स्ट्राइक रेट से 1,104 रन बना चुके हैं. इसके बावजूद एशिया कप से उन्हें बाहर रखा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. इसमें भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान ग्रुप ए में हैं. भारत 10 सितंबर को यूएई, 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान से खेलेगा.