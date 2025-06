'यह बहुत ही दुखद और...', रोहित, विराट सहित क्रिकेटरों ने दी प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि

वीरवार का दिन करोड़ों भारतीयों लिए बड़ी त्रासदी लेकर आया. और दोपहर को अहमदाबाद हवाई अड्डे के रन-वे पर क्रैश हुए प्लेन की दुर्घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. भीतर तक हिला देने वाली इस भीषण हादसे में 240 लोगों की मौत हो गई. जैसे ही यह खबर आई, तो एक पल को लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन समय गुजरने के साथ ही आईं दहला देने वाली तस्वीरों ने हर वर्ग के लोगों को गमगीन कर दिया. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा सहित कई पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों ने दुर्घटना में मारे गए लोगों को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी.

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर संवेदनाएं प्रकट करते हुए लिखा, 'वास्तव में अहमदाबाद से आ रही यह बहुत ही दुखद और परेशान करने वाली खबर है. दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों और उनके प्रियजनों के प्रति प्रार्थना'

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर संवेदनाएं प्रकट करते हुए लिखा, 'अहमदाबाद में आज प्लेन क्रैश की दुर्घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं. मारे गए सभी मृतकों, प्रभावितों और परिजनों के प्रति संवेदनाएं'

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने X पर लिखा, 'अहमदबाद की प्लेन क्रैश की खबर सुनना एकदम दुखद है. प्रभावित हुए लोगों के लिए प्रार्थना. ईश्वर परिजनों को शक्ति दे

Heartbreaking to hear about the crash in Ahmedabad. Prayers and strength to the families of those affected 🙏🏻 — hardik pandya (@hardikpandya7) June 12, 2025

भारतीय टीम20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एयर इंडिया की अहमदाबाद-लंदन प्लाइट की दुखद प्लेन क्रैश के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं. मृतकों के लिए प्रार्थना. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले हर शख्स की सुरक्षा की कामना करता हूं'

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने लिखा, 'अहमदाबाद में हुई प्लेन क्रैश की दुर्घटना से बहुत ही ज्यादा दुखी हूं. सभी मृतकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं'

Deeply saddened by the Air India flight crash in Ahmedabad today. Prayers for the passengers, crew, and their families. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 12, 2025

इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ तैयारियों में व्यस्त हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, 'अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की बहुत ही दुखद दुर्घटना से बहुत ही ज्यााद दुखी हूं. मेरी प्रार्थना हर उस शख्स के साथ हैं, जो इस घटना से प्रभावित हुआ है'

Extremely saddened by the tragic crash in Ahmedabad. Our thoughts and prayers are with everyone affected by this catastrophe. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 12, 2025