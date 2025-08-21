विज्ञापन
'इस मामले में यह थोड़ा....', कार्तिक ने अय्यर को लेकर कह दी यह बड़ी बात

Karthik On shreyas Iyer: दिनेश कार्तिक ने जिस पहलू की ओर ध्यान दिलाया है, वह बहुत ही ज्यादा खास है

  • श्रेयस अय्यर को शामिल न किए जाने पर पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने सवाल उठाए
  • दिनेश कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर श्रेयस अय्यर की टीम में जगह न मिलने को अनुचित बताया
  • 'अय्यर को टीम से बाहर रखना टी20 विश्व कप के नजदीक सवाल खड़ा करता है'
एशिया कप (Asia Cup 2025) टीम में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की अनदेखी पर पूर्व क्रिकेटरों के विरोधी रूपी स्वरों की गूंज लगातार तेज होती जा रही है. पूर्व विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik on Iyer) ने उन्हें बाहर रखने पर सवाल उठाते हुए इसे थोड़ा अनुचित करार दिया है. सेलेक्टरों ने मंगलवार को मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था. साथ ही, पांच रिजर्व खिलाड़ियों के नामों की भी घोषणा की थी. लेकिन अय्यर को टीम से बाहर रखने पर जोर-शोर से चर्चा छिड़ गई है. अय्यर ने इस साल आईपीएल में 50.33 के औसत और 170.07 के स्ट्राइक-रेट से 604 रन बनाए थे. 

दिनेश कार्तिक ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट में लिखा, 'श्रेयस अय्यर कहां हैं? यह एक बड़ा सवाल है. क्या ऐसा नहीं है? वह जगह बनाने से कैसे चूक सकता है? एक स्तर तक यह समझ में आता है. टीम इंडिया के हालिया अच्छे प्रदर्शन में अय्यर  15 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं थे. टीम पिछले 20 में से 17 मैच जीत चुकी है. लेकिन जब टी20 विश्व कप नजदीक है, ऐसे में उन्हें बाकी पांच खिलाड़ियों उन्हें शामिल न करना सवाल खड़ा करता है.'

कार्तिक बोले, 'उनके दरवाजे बंद कर दिए और यह थोड़ा गलत है. उम्मीद है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि बतौर कप्तान उन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है. वहीं, अय्यर ने दबाव के पलों में शानदार बैटिंग की है.' कार्तिक ने अय्यर के महत्व को बताते हुए समापन करते हुए कहा, 'यह टीम बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक बार फिर से मुझे अय्यर के लिए बहुत ही अफसोस है. निश्चित रूप से उन्हें 20 खिलाड़ियों का हिस्सा होना चाहिए था'

