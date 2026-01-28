IND vs NZ, 4th T20I: टूटेगा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, ईशान किशन 92 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

IND vs NZ 4th T20I: विशाखापट्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करने में सफल रही है. अब टीम इंडिया की नजर सीरीज में न्यूजीलैंड का पूर्ण सफाया करने पर है. वहीं, आजके मैच में भारत के ईशान किशन के पास विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. ईशान इस समय शानदार फॉर्म में हैं और उनसे उम्मीद है कि आजके मैच में धमाका करेंगे.

टूटेगा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

ईशान अगर आजके मैच में 92 रन बना पाने में सफल रहे तो टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरा कर लेंगे. ऐसा करते ही ईशान टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले के मामले में रोहित शर्मा से आगे निकल जाएंगे. रोहित ने अपने टी-20 इंटरनेशनल में 1000 रन 40 पारी में बनाए थे. वहीं, अबतक ईशान ने 35 पारी में 908 रन बनाएं हैं. यानी एक या दो पारी को मिलाकर ईशान 92 रन बनाते हैं तो सबसे तेज 1000 T20I रन बनाने के मामले में रोहित से आगे निकल जाएंगे.

इसके अलावा ईशान किशन के पास ये रिकॉर्ड बनाने का मौका

ईशान किशन T20 में ओपनर के तौर पर 4500 रन बनाने से 84 रन दूर हैं

ईशान किशन भारत में T20 में 5000 रन बनाने से 28 रन दूर हैं.

ईशान किशन T20 में 6000 रन बनाने से 101 रन दूर हैं

भारत के लिए सबसे तेज 1000 T20I रन

भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन विराट कोहली ने बनाए हैं कोहली ने 27 पारी में 1000 रन पूरे किए थे. दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जिनके नाम 28 पारी में 1000 टी-20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके बाद तीसरे नंबर पर केएल राहुल हैं जिनके नाम 29 पारी में 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड है.

किसके नाम है सबसे तेज 1000 टी-20 इंटरनेशनल रन

ओवरऑल टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन डेविड मलान के नाम है, डेविड मलान ने 24 पारी में 1000 टी-20 इंटरनेशनल रन बनाए थे. पाकिस्तान के बाबर आजम ने 26 पारी में 1000 टी-20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं.