कौन हैं कुमार कुशाग्र? ईशान किशन के बाहर होते ही टीम इंडिया में मिली एंट्री

‘अनकैप्ड' विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को शुक्रवार को चोटिल ईशान किशन के कवर के तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया. किशन को सीरीज के पहले मैच के दौरान दाएं पैर की मांसपेशियों में हल्की चोट लगी थी जिसके कारण वह पांच मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले से बाहर हो गए हैं.
कौन हैं कुमार कुशाग्र?
कुमार कुशाग्र का जन्म 23 अक्टूबर साल 2004 में बोकारो स्टील सिटी में हुआ था. मौजूदा समय में वह 22 साल के हैं. घरेलू क्रिकेट में वह झारखंड और आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से शिरकत करते हैं. कुशाग्र दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं. टीम में उन्हें विकेट कीपर खिलाड़ी के तौर पर मौका मिलता है.
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बीसीसीआई का बयान
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा, 'न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के दाएं पैर की मांसपेशियों में हल्की चोट लगी थी. इस कारण वह शनिवार को खेले जाने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं खेल पाएंगे.'
बोर्ड ने कहा, 'पुरुष चयन समिति ने दूसरे टी20 मैच के लिए कवर के तौर पर कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया है. कुशाग्र फिलहाल भारत ए टीम के साथ क्राइस्टचर्च में हैं और दूसरे टी20 मैच के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे. बीसीसीआई की चिकित्सा टीम किशन की चोट पर लगातार नजर रख रही है.'
कुशाग्र भारत ए टीम का हिस्सा थे जिसे शनिवार से लिंकन में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मैच की अनौपचारिक टेस्ट श्रृंखला खेलनी है.
कुमार कुशाग्र के जुड़ने के बाद भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर). (भाषा इनपुट के साथ)
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