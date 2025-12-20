T20 WC 2026: ईशान किशन के सेलेक्शन से गदगद हुए पिता, क्रिकेट के भविष्य से लेकर बेटे की शादी पर दिया ये जवाब

Ishan Kishan Father Reaction on T20 WC 2026 Squad: घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में स्थान दिया गया है. ईशान के पिता प्रणव पांडे बेटे के चयन से खुश हैं. उन्होंने बताया कि जब ईशान टीम इंडिया से बाहर थे, तो उन्होंने खुद के खेल और फिटनेस पर काफी मेहनत की है. इसके साथ ही पिता ने बेटे की शादी को लेकर भी बयान दिया है. प्रणव पांडे ने 'आईएएनएस' से कहा, "यह झारखंड और बिहार के लोगों के लिए गर्व का पल है. जब ईशान टीम में नहीं थे, तो लोगों ने उन्हें काफी सपोर्ट और प्यार दिया. हम इसके लिए उनके फैंस के आभारी हैं. लोगों को उन पर काफी भरोसा था.

Patna, Bihar: On cricketer Ishan Kishan's selection in Team India for the T20 World Cup, his father Pranav Pandey says, "This is a very proud moment for us. People have shown a lot of love. Even when Ishan was not in the team for two years, people continued to support him, and I… pic.twitter.com/xYJqkbeh5t — IANS (@ians_india) December 20, 2025

टी20 विश्व कप टीम में चयन के बाद हमें दोस्तों और रिश्तेदारों से काफी बधाई मिल रही है. हालांकि, क्रिकेट के खेल में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में वह शानदार प्रदर्शन करेंगे. भारत इस खिताब को अपने नाम करेगा."

ईशान किशन को नवंबर 2023 के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिला है. ईशान तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन अनुशासनहीनता के चलते उन्हें टीम से ड्रॉ किया गया. इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में फोकस करते हुए तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया.

हाल ही में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बतौर कप्तान झारखंड को विजेता बनाया है. टी20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में खिताबी मैच में जीत के हीरो रहे ईशान किशन ने 49 गेंदों में 10 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली.

पिता ने बताया है कि टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बाद ईशान ने अपने खेल और फिटनेस पर काफी मेहनत की है. उन्होंने कहा, "मेरे बेटे ने खुद पर काफी मेहनत की है. उन्होंने अपनी फिटनेस पर खासा फोकस किया है. अपने गेम पर कड़ी मशक्कत की है. हमें यकीन था कि अगर ईशान निरंतर शानदार प्रदर्शन करते रहे, तो उन्हें टीम में मौका जरूर मिलेगा."

27 वर्षीय ईशान किशन की शादी को लेकर पिता ने कहा, "अभी उनकी उम्र कम है. शादी अपने समय में हो जाएगी. फिलहाल ये समय खुद के खेल को निखारने का है. हम उन्हें शादी के बंधन में बांधकर अतिरिक्त दबाव नहीं देना चाहते हैं."

