विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 WC 2026: ईशान किशन के सेलेक्शन से गदगद हुए पिता, क्रिकेट के भविष्य से लेकर बेटे की शादी पर दिया ये जवाब

Ishan Kishan Father Reaction on T20 WC 2026 Squad: हाल ही में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बतौर कप्तान झारखंड को विजेता बनाया है. टी20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में खिताबी मैच में जीत के हीरो रहे ईशान किशन ने 49 गेंदों में 10 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली थी.

Read Time: 3 mins
Share
T20 WC 2026: ईशान किशन के सेलेक्शन से गदगद हुए पिता, क्रिकेट के भविष्य से लेकर बेटे की शादी पर दिया ये जवाब
Ishan Kishan Father Reaction on T20 WC 2026 Squad

Ishan Kishan Father Reaction on T20 WC 2026 Squad: घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में स्थान दिया गया है. ईशान के पिता प्रणव पांडे बेटे के चयन से खुश हैं. उन्होंने बताया कि जब ईशान टीम इंडिया से बाहर थे, तो उन्होंने खुद के खेल और फिटनेस पर काफी मेहनत की है. इसके साथ ही पिता ने बेटे की शादी को लेकर भी बयान दिया है. प्रणव पांडे ने 'आईएएनएस' से कहा, "यह झारखंड और बिहार के लोगों के लिए गर्व का पल है. जब ईशान टीम में नहीं थे, तो लोगों ने उन्हें काफी सपोर्ट और प्यार दिया. हम इसके लिए उनके फैंस के आभारी हैं. लोगों को उन पर काफी भरोसा था.

टी20 विश्व कप टीम में चयन के बाद हमें दोस्तों और रिश्तेदारों से काफी बधाई मिल रही है. हालांकि, क्रिकेट के खेल में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में वह शानदार प्रदर्शन करेंगे. भारत इस खिताब को अपने नाम करेगा."

ईशान किशन को नवंबर 2023 के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिला है. ईशान तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन अनुशासनहीनता के चलते उन्हें टीम से ड्रॉ किया गया. इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में फोकस करते हुए तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया.

हाल ही में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बतौर कप्तान झारखंड को विजेता बनाया है. टी20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में खिताबी मैच में जीत के हीरो रहे ईशान किशन ने 49 गेंदों में 10 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली.

पिता ने बताया है कि टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बाद ईशान ने अपने खेल और फिटनेस पर काफी मेहनत की है. उन्होंने कहा, "मेरे बेटे ने खुद पर काफी मेहनत की है. उन्होंने अपनी फिटनेस पर खासा फोकस किया है. अपने गेम पर कड़ी मशक्कत की है. हमें यकीन था कि अगर ईशान निरंतर शानदार प्रदर्शन करते रहे, तो उन्हें टीम में मौका जरूर मिलेगा."

27 वर्षीय ईशान किशन की शादी को लेकर पिता ने कहा, "अभी उनकी उम्र कम है. शादी अपने समय में हो जाएगी. फिलहाल ये समय खुद के खेल को निखारने का है. हम उन्हें शादी के बंधन में बांधकर अतिरिक्त दबाव नहीं देना चाहते हैं."
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
T20 World Cup 2026, Ishan Pranav Kumar Pandey Kishan, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now