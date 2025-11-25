विज्ञापन
Ind vs Sa: 'क्या वह ऑलराउंडर है?', पूर्व चीफ सेलेस्टर बोले, 'मैं गंभीर की परवाह नहीं करता, कुलदीप के बयान को लेकर साधा निशाना

Srikkanth on Gambhir: श्रीकांत और गंभीर के बीच पिछले कुछ महीनों से खासी तनातनी रही है. और फिर से श्रीकांत हेड कोच के खिलाफ खासे मुखर होकर बोले हैं

Ind vs Rsa 2nd Test:

India vs South Africa:  अब यह तो आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ महीनों में पूर्व चीफ सेलेक्टर और ओपनर कृष्णाचारी श्रीकांत और गौतम गंभीर के बीच कैसा शीत युद्ध बयानबाजी के जरिए चलता रहा है. खासकर श्रीकांत ने हर्षित राणा को लेकर गंभीर पर कई बार मुखर होकर बयानबाजी की. और अब एक बार फिर से पूर्व ओपनर ने गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में गंभीर सहित बल्लेबाजों और बॉलरों सभी पर जोरदार प्रहार किया है.  श्रीकांत ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'मुजे लगता है कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन नीतियां अभी भी गलत हैं, जो टीम चयन में साफ झलक रही है. सवाल यह है अक्षर पटेल टीम में क्यों नहीं है? क्या वह इस टेस्ट के लिए अनफिट था? सभी स्तर पर अक्षर के प्रदर्शन में नियमितता रही है. ऐसे में चयन में इतनी कांट-छांट क्यों?'

पूर्व ओपनर ने कहा, 'दर दूसरे टेस्ट में कोई न कोई खिलाड़ी डेब्यू कर रहा है. वे इसे ट्रॉयल और गलती करार सकते हैं. गौतम गंभीर कुछ भी कह सकते हैं. मैं उनकी परवाह नहीं करता. मैं पूर्व कप्तान और चीफ सेलेक्टर रह चुका हूं. मैं  बहुत ही अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं. मैं यहां अपने हैट के बारे में बात नहीं कर रहा. आपको प्रदर्शन में नियमितता की जरूरत होती है. जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन किया था, तो मैंने इसकी तारीफ की थी.' श्रीकांत इस शो को अपने बेटे और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके अनिरुद्ध श्रीकांत के साथ मिलकर होस्ट करते हैं. 

वहीं, श्रीकांत ने गुवहाटी के प्रदर्शन पर कहा, 'मैंने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति पर कुलदीप यादव के बयान सुने. वो पिच को सड़क बता रहे थे, बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा. लेकिन फिर हमने देखा कि  भारतीय बल्लेबाज केशव महाराज और हार्मर के खिलाफ स्लिप में आउट हो रहे हैं. साथ ही, उन्होंने जानसेन के खिलाफ बाउंसर पर विकेट गंवाए. पांच बल्लेबाज शॉर्ट-पिच के खिलाफ आउट हुए.' इसके बाद श्रीकांत ने बल्लेबाजों पर निशाना साथे हुए कहा, 'पंत ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को उड़ाने की कोशिश की. वे इसे पंत का नैसर्गिक खेल बता सकते हैं. लेकिन वह कप्तान हैं और क्या उन्हें हालात नहीं देखने चाहिए?

इसके बाद जब श्रीकांत बातचीत में नितीश रेड्डी का जिक्र किया, तो श्रीकांत तुरंत बोले, 'कौन नितीश रेड्डी को ऑलराउंडर कहता है? उन्होंने एमसीजी में शतक बनाया, लेकिन उसके बाद नितीश ने क्या  किया है? अगर नितीश ऑलराउंडर है, तो फिर मैं महान ऑलराउंडर हूं.मैं यह कह रहा हूं कि आप उन्हें कैसे ऑलराउंडर कह सकते हैं? क्या उसके पास स्विंग है? क्या उसके पास गति है? वह कोई प्रचंड बल्लेबाज भी नहीं है. आखिर वह वनडे टीम में भी क्यों है? क्या  वह हार्दिक का विकल्प है? अक्षर पटेल क्यों नहीं?

