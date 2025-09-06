विज्ञापन
बच के रहना रे बाबा! आकाश चोपड़ा ने Asia Cup 2025 के लिए चुनी अफगानिस्तान की सबसे मजबूत प्लेइंग XI

Aakash Chopra: कौन है एशिया की दूसरी सबसे मजबूत टीम? आकाश चोपड़ा ने तो पाकिस्तान का काट ही दिया पत्ता!

Read Time: 3 mins
बच के रहना रे बाबा! आकाश चोपड़ा ने Asia Cup 2025 के लिए चुनी अफगानिस्तान की सबसे मजबूत प्लेइंग XI
  • आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान के हालिया प्रदर्शन और टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने की सराहना की.
  • अफगानिस्तान की गेंदबाजी विभाग में नबी और राशिद खान जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम को मजबूत और संतुलित बनाते हैं.
  • आकाश चोपड़ा के अनुसार अगर अफगानिस्तान को विकेट मिलते हैं तो वे किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं.
Aakash Chopra, Asia Cup 2025: एक समय था जब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को एशिया की सबसे मजबूत टीमें मानी जाती थीं. मगर समय बदल चुका है. एक ऐसी टीम आ गई है जो भारत के बाद लगातार वर्ल्ड क्रिकेट में जबर्दस्त प्रदर्शन कर रही है. ये कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान है. युवा लड़ाके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक, सभी डिपार्टमेंट कमाल के हैं. शायद यही वजह है कि टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी इस टीम की जमकर सराहना की है. 

47 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'हाल ही में समाप्त हुए टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ये टीम पहुंच गई थी. अभी उन्होंने पाकिस्तान को भी हरा दिया है. नाम है टीम का अफगानिस्तान. इनको अब कोई मिनोज नहीं बोलेगा. अब इनको ऐसा कहा जा रहा है कि ये एशिया की दूरी सर्वश्रेष्ठ टी20 की टीम है.'

चोपड़ा ने कहा कि अगर इस टीम को अपने मन मुताबिक थोड़ी विकेट मिल जाती है तो वो किसी भी टीम के लिए खतरा बन जाते हैं. क्योंकि, 'इनके पास गेंदबाजी बड़े कमाल की है. उनके पास काफी वेरिएशन हैं.'

अफगान टीम के स्ट्रेनथ के बारे में बात करते हुए आकाश ने कहा कि उनके पास नबी और राशिद जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो उन्हें काफी अनुभव प्रदान करते हैं. टीम में अटल और इब्राहिम जादरान जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं, जो टीम को काफी संतुलित बनाते हैं. टीम में आपको गुरबाज जैसा स्ट्राइकर और अंकर भी नजर आएगा. जिससे टीम काफी मजबूत नजर आती है. 

स्पिन विभाग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा राशिद खान की जमकर सराहना की. चोपड़ा ने कहा अगर विपक्षी टीम उनको संभाल लेती है तो नूर अहमद के सामने फंस जाती है. अगर इन दोनों को संभाल किया तो नबी भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं. 

एशिया कप के लिए चोपड़ा की तरफ से चुनी गई अफगानिस्तान की प्लेइंग XI

रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फजलहक फारूकी, नूर अहमद और नवीन-उल-हक. 

एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई अफगानिस्तान की टीम 

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक और फजलहक फारूकी. 

India, Aakash Chopra, Cricket
