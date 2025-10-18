विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: ' मुझे लगता है हर्षित राणा', इरफान पठान ने पहले वनडे के लिए चुनी भारतीय प्लेइंग XI

Irfan Pathan on India Playing XI for 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच पर्थ में खेला जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs AUS: ' मुझे लगता है हर्षित राणा', इरफान पठान ने पहले वनडे के लिए चुनी भारतीय प्लेइंग XI
Irfan Pathan's India XI for 1st ODI vs Australia: ऐसी हो सकती है भारतीय इलेवन
  • इरफान पठान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन की घोषणा की है
  • रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपनर, विराट कोहली को नंबर तीन बल्लेबाज के रूप में चुना गया है
  • केएल राहुल को विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर को उपकप्तान तथा गिल को कप्तान के रूप में चुना गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Irfan Pathan Predicted India Playing XI for 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच पर्थ में खेला जाएगा. पहले वनडे मैच के लिए इरफान पठान ने संभावित प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. इरफान ने अपने यू-ट्यूब पर ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है, जिन्हें इलेवन में मौका मिल सकता है. इरफान ने ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल का चुनाव किया है. नंबर 3 पर इरफान की पसंद विराट कोहली बने हैं. वहीं, नंबर 4 पर इरफान ने श्रेयस अय्यर का चुनाव किया है. इसके अलावा पूर्व भारतीय दिग्गज ने केएल राहुल को विकेटकीपर के तौर पर चुनाव किया है. ऑलराउंडर के लिए इरफान की पसंद नितीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल बने हैं. 

वहीं, स्पिनर के लिए इरफान ने कुलदीप यादव को भारतीय इलेवन में चुना है. तेज गेंदबाज के लिए इरफान की पसंद अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज बने हैं. हर्षित राणा को लेकर इऱफान ने कहा, "मुझे लगता है कि हर्षित खेलेंगे, इस टीम में वह एकमात्र गेंदबाज़ हैं जो बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं. मुझे लगता है कि उन्हें आठवें नंबर पर भेजा जाएगा. मैं उन्हें तीसरे तेज़ गेंदबाज़ के रूप में  देखता हूं. यह उनके लिए भी अच्छा प्रदर्शन करने का एक बेहतर मौका होगा."

Latest and Breaking News on NDTV

इरफान को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज नए कप्तान गिल के लिए सीखने का एक बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि टीम में रोहित और कोहली जैसे दिग्गज मौजूद हैं. 

उन्होंने कहा, "भारत एक नए कप्तान के नेतृत्व में खेलेगा. वे शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलेंगे. गिल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह रोहित शर्मा के साथ कितना सम्मान से पेश आते हैं. यह बहुत महत्वपूर्ण है. बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जूनियर सीनियर्स को कितना सम्मान देते हैं. मुझे यकीन है कि गिल रोहित और विराट दोनों का सम्मान करते हैं. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आप रोहित को उनके प्रदर्शन के बावजूद कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. यह मैदान पर और मैदान के बाहर एक चुनौती होगी."

इरफान पठान की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज

टीमें इस प्रकार है

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क। गेम दो से आगे: एडम ज़म्पा, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस।

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Australia Vs India 2025, Irfan Khan Pathan, Cricket, Harshit Pradeep Rana
Get App for Better Experience
Install Now