'लोग कम आंकते हैं, लेकिन...', इरफान पठान ने बताया उस गेंदबाज का नाम, जिसकी काबिलियत पर लोग करते हैं शक

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अर्शदीप सिंह की दमदार गेंदबाजी देख पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान उनके मुरीद हो गए हैं. उन्होंने अर्शदीप की जमकर सराहना की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, 'अर्शदीप सिंह के विकेट लेने की काबिलियत को अक्सर कम आंका जाता है. वह वाकई शानदार गेंदबाज हैं!'

अर्शदीप सिंह ने दूसरे टी20 मुकाबले में बिखेरी चमक

अर्शदीप सिंह का जलवा दूसरे टी20 मुकाबले में भी देखने को मिला. टीम के लिए उन्होंने कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 8.25 की इकॉनमी से 33 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार टिम साइफर्ट (07) और ग्लेन फिलिप्स (70) बने. अर्शदीप ने साइफर्ट को तिलक, जबकि फिलिप्स को धीर के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

भारत को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो दूसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम बाजी मारने में कामयाब रही. क्राइस्टचर्च में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 180/5 रन बनाने में कामयाब हुई थी. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स (70) सर्वोच्च स्कोरर रहे. उनके अलावा बेवन जैकब्स (58) ने भी फिफ्टी जमाई. फिन ऐलन 16 रन बनाने में कामयाब रहे.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 181 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19.5 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. टीम के लिए छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने 26 गेंद में 51 रनों की सर्वाधिक नाबाद अर्धशतकी पारी खेली. उनके अलावा नमन धीर ने 31, अभिषेक शर्मा ने 27 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 13 गेंदों में नाबाद 26 रनों का योगदान दिया.

इन गेंदबाजों का रहा जलवा

भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक दो सफलता प्राप्त की. उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव और नीतीश कुमार रेड्डी के खाते में क्रमशः एक-एक विकेट आए. वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सैंटनर ने चार विकेट चटकाए, जबकि जेकब डफी और नेथन स्मिथ को एक-एक सफलता मिली.

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