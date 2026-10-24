VIDEO: बुरी तरह फ्लॉप हुए वैभव, स्मिथ ने फैलाया जाल आसानी से फंस गए सूर्यवंशी, मिचेल ने पकड़ा गजब का कैच

क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर चलेगा. मगर उन्होंने हर किसी को निराश किया है. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए वैभव ने कुल आठ गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 50.00 की स्ट्राइक रेट से केवल चार रन ही बना पाए. इस दौरान मैदान में छक्के-चौके लगाने के लिए मशहूर वैभव एक भी बड़ा शॉट लगाने में नाकामयाब रहे. 15 वर्षीय बल्लेबाज को नेथन स्मिथ ने पवेलियन का रास्ता दिखाया. उनका शानदार कैच मिचेल ने पकड़ा.

गेंद को सही तरीके से भांप नहीं पाए वैभव

जिस गेंद पर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उस गेंद की लंबाई को सही तरीके से भांप नहीं पाए थे. यही वजह रही कि ऑफ स्टंप के बाहर हार्ड लेंथ की गेंद को ऑफ साइड के ऊपर से मारने के प्रयास में वह आउट हुए. मिचेल की तारीफ करने होगी. क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा कवर में जिस तरीके से कैच को पकड़ा. वह काबिले तारीफ थी. भारत की तरफ से दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव दूसरे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए. जिस दौरान वह आउट हुए. उस दौरान टीम का स्कोर 6.2 ओवरों में 44 रन था.

वैभव सूर्यवंशी का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

खबर लिखे जाने तक वैभव सूर्यवंशी ने भारत की तरफ से कुल नौ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से नौ पारियों में 30.75 की औसत से 250 रन निकले हैं. जिसमें दो अर्धशतक शामिल है. 81 रनों की खेली गई अर्धशथकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है. वैभव ने ये रन 178.57 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.

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