"फैन्स चाहते हैं कि आप पिच पर ....", CSK vs RCB मैच से पहले इरफान पठान ने धोनी को दी खास सलाह

Dhoni vs Kohli, Kohli vs Dhoni, IPL 2024

Irfan Pathan on Dhoni RCB vs CSK: आईपीएल 2024 (IPL 2024) का 68वां मैच काफी अहम है. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, उस टीम के लिए प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाना आसान हो जाएगा. दरअस, आज सीएसके और आरसीबी (RCB vs CSK IPL 2024) के बीच करो या मरो वाला मैच है. इस मैच में जीतने वाली टीम प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी. वहीं, इस अहम मैच से पहले भारत के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने धोनी (Irfan Pathan on Dhoni) को खास सलाह दी है जो इस समय फैन्स के बीच चर्चा बटोर रही है. दरअसल, इस पूरे सीजन धोनी ने काफी नीचे बल्लेबाजी की थी. निचले क्रम पर बल्लेबाजी करने के बाद भी धोनी अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूटने में सफल रहे हैं.