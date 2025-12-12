IND vs SA: शुभमन गिल के फ्लॉप बैटिंग पर इरफान पठान ने उठाया सवाल, संजू को मौका देने को लेकर कह दी ये बड़ी बात

Irfan Pathan on Shubman Gill and Sanju Samson IND vs SA: पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफ़ान पठान का मानना ​​है कि शुभमन गिल पर अच्छा प्रदर्शन करने का प्रेशर है, क्योंकि हाल ही में उनकी फॉर्म खराब चल रही है. पठान ने जोर देकर कहा कि गिल को T20I टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए रन बनाने की जरूरत है, खासकर जब वर्ल्ड कप बस आने ही वाला है और संजू सैमसन प्लेइंग 11 में शामिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं. यह तब हुआ जब गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही पांच मैचों की T20 सीरीज़ के पहले दो मैचों में रन नहीं बना पाए. गिल ने पहले T20I में सिर्फ़ चार रन बनाए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में गोल्डन डक पर आउट हो गए.

इफरान पठान ने अपने YouTube चैनल पर कहा, "मेन टॉपिक शुभमन गिल का है. वह वाइस-कैप्टन हैं, और वर्ल्ड कप पास आ रहा है. लेकिन रन नहीं बन रहे हैं, और वह फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर उन्हें T20I टीम में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें रन बनाने होंगे, नहीं तो उन पर और प्रेशर रहेगा. गिल दूसरे T20I में पहली बॉल पर डक पर आउट हो गए, लेकिन यह उनका गेम नहीं है कि वह पहले की तरह खेलें. जब भी वह रन नहीं बनाते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि संजू सैमसन अभी बेंच पर हैं."

पठान को लगता है कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप के लिए गिल को सपोर्ट कर रहा है, तो उनके लिए रन बनाना बहुत ज़रूरी है, और कहा कि अगर वह परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इससे इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें पावर-प्ले में अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाएगी.

उन्होंने कहा, "अगर संजू सैमसन को टीम में लाया जाता है और वह रन नहीं बनाते हैं, तो भारत मुश्किल में पड़ जाएगा. लेकिन अगर भारत वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल को सपोर्ट कर रहा है, तो उनके लिए रन बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाएगी, जिससे उसे नुकसान होगा. दूसरी बात, गिल खुद को लगातार दबाव में पाएंगे क्योंकि वह लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हैं."

पठान ने आगे कहा कि सैमसन को मेंटली तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर गिल बल्ले से संघर्ष करते रहे तो मैनेजमेंट उनकी तरफ देख सकता है. पठान को यह भी लगा कि अगर गिल अपने गेम प्लान पर टिके रहे तो वह रन बनाएंगे.

पठान ने आखिर में कहा, "इसलिए, सैमसन को भी मेंटली तैयार रहना चाहिए. मैं फिर से कहूंगा कि अगर गिल अपने गेम प्लान पर टिके रहे तो वह रन बनाएंगे. अगर वह सोचते रहे कि कोई दूसरा खिलाड़ी इंतज़ार कर रहा है, तो यह मुश्किल होगी. तब टीम मैनेजमेंट की भूमिका अहम होगी."

गिल का हालिया फॉर्म उनके करियर को देखते हुए औसत से कम रहा है. अपनी पिछली 14 T20I पारियों में, गिल ने 23.90 की औसत और 142.93 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ़ 263 रन बनाए हैं. सैमसन, जिन्हें बेंच पर बैठाया गया था, ने असल में एक ओपनर के तौर पर बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्होंने 17 पारियों में 180 के स्ट्राइक रेट से 522 रन बनाए हैं.

खास तौर पर, संजू सैमसन का एक ओपनर के तौर पर T20I फॉर्म शानदार है, उन्होंने लगातार पारियों में शतक बनाए हैं - हैदराबाद में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ (पिछले साल अक्टूबर में) और डरबन में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ (पिछले साल नवंबर में). वह अब तक यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय ओपनर हैं.