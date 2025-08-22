Asia Cup 2025: मोहम्मद शमी के साथ हुई नाइंसाफी? इरफान पठान ने दिया सटीक जवाब

Irfan Pathan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का चुनाव हो चुका है. आगामी टूर्नामेंट के लिए कई स्टार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि कई बड़े खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है. इन्हीं खिलाड़ियों में दो बड़ा नाम मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर का है. लोग इन दोनों खिलाड़ियों के एशिया कप में शामिल नहीं किए जाने से निराश हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सवाल उठा रहे हैं. अगर आपको भी लगता है कि शमी और श्रेयस को टीम में शामिल न करके उनके साथ नाइंसाफी है? तो उसका जवाब पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने दिया है.

40 वर्षीय पूर्व भारतीय खिलाड़ी का कहना है, 'एशिया कप के लिए इंडियन टीम का सिलेक्शन को चुका है. ये ऐसा सिलेक्शन है. जो कोई भी खुश नहीं होगा. जो लड़के सेलेक्ट नही हुए हैं. वह खुश नहीं होंगे. क्योंकि इतने सारे प्लेयर हैं. इतने बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं. कोई ना कोई तो मिस आउट कर ही जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'मेरे हिसाब से जो लड़के मिस आउट कर गए. चाहे वह वाशिंगटन सुंदर हों. रवि बिश्नोई या फिर मोहम्मद शमी. वह वहां पर नहीं हैं. अब शमी के साथ क्या करते हैं सेलेक्टर्स ये भी देखना होगा. वह सीनियर, मैच विनर और जबर्दस्त खिलाड़ी हैं. उनके साथ सीधा कम्युनिकेशन करके आगे प्लान क्या है बताना होगा.'

पठान ने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट ये काम करेगी. श्रेयस अय्यर का मिस आउट करना. अगर मैं अय्यर होता तो बुरा महसूस करता. बुरा महसूस करना भी चाहिए. सब्स्टीट्यूट में भी नहीं हैं. जाहिर है बड़ा नाम है. सब्स्टीट्यूट में ना होना.'

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरेल.

