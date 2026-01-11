विज्ञापन
IND vs NZ 1st ODI: जिसपर इरफान पठान ने जताया भरोसा, वह सीरीज से हुआ बाहर, प्लेइंग में जानें और कौन

India vs New Zealand 1st ODI 2026: पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान ने पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है.

Irfan Pathan
  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कोटांबी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा
  • पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पहले वनडे के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा को ओपनर के रूप में चुना है
  • मध्यक्रम की जिम्मेदारी विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और चोटिल ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को सौंपी जा सकती है
Irfan Pathan Picks India playing 11 For IND vs NZ 2026 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज (11 जनवरी 2026) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कोटांबी (वडोदरा) स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. जिससे क्रिकेट प्रेमी कंफ्यूज हैं कि भारतीय टीम पहले वनडे में किन धुरंधरों के साथ मैदान में उतरेगी. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब काफी हद तक पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान ने दी है. उन्होंने पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है, जो कुछ इस प्रकार है-

शुभमन गिल और रोहित शर्मा करेंगे पारी का आगाज

इरफान पठान ने ओपनर के तौर पर टीम में शुभमन गिल के साथ पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का चुनाव किया है. गिल का बल्ला जरूर टी20 फॉर्मेट में खामोश गुजर रहा है. मगर वनडे और टेस्ट में वह अब भी हिट हैं. वहीं बात करें रोहित शर्मा के बारे में तो उनका बल्ला लगातार चल रहा है. यही वजह है कि ओपनर के तौर पर पठान ने गिल और रोहित की जोड़ी पर भरोसा जताया है.

इन धुरंधरों के कंधे पर रखी मध्यक्रम की कमान

इरफान पठान ने मध्यक्रम की कमान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के कंधों पर रखी है. मगर आपको बता दें कि पंत शनिवार (10 जनवरी) की सुबह अभ्‍यास के दौरान चोटिल हो गए थे. जिसके बाद वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. ऐसे में पूरी संभावना नजर आ रही है कि पहले वनडे में केएल राहुल मैदान में उतरेंगे. फैंस कोहली और अय्यर के प्रदर्शन से भलीभांति वाकिफ हैं.

टीम में तीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया शामिल

पठान ने पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम में कुल तीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिसमें रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर का नाम शामिल है. ये तीनों खिलाड़ी गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.

तीन गेंदबाजों का किया चुनाव

पूर्व ऑलराउंडर ने टीम में तीन गेंदबाजों का चुनाव किया है. जिसमें मोहम्मद सिराज का नाम तो कंफर्म है. वहीं दूसरे एवं तीसरे गेंदबाज के तौर पर उन्होंने हर्षित राणा/कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह/कुलदीप यादव का नाम सुझाया है.

पहले वनडे के लिए पठान की तरफ से चुनी गई भारतीय प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा/कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह/कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.

