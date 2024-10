IND vs NZ: "यह हार भारत के लिए...", टीम इंडिया की हार पर इरफ़ान पठान ने कह दी ये बड़ी बात, पोस्ट ने मचाई खलबली

Irfan Pathan on Team India Lose vs NZ: भारत को 12 साल में घरेलू टेस्ट श्रृंखला में पहली पराजय झेलनी पड़ी जब मिचेल सेंटनेर की बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने उसे दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 113 रन से हराया और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में भी शीर्ष स्थान से हटाने का खतरा पैदा कर दिया. भारत की लगातार 18 टेस्ट श्रृंखलाओं में यह पहली हार थी. न्यूजीलैंड ने करीब 70 साल में पहली बार भारत में टेस्ट श्रृंखला जीती है. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू धरती पर सीरीज हारने के बाद, पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan Post After Team India lose vs NZ) ने न्यूजीलैंड की प्रशंसा की और लंबे प्रारूप में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की. अपने ट्वीट में, पठान ने न्यूजीलैंड की शानदार उपलब्धि की सराहना की और टीम इंडिया के भीतर चिंतन और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया.

Well done, New Zealand, on winning the series on Indian soil! For Team India, there's a lot to reflect on. Senior players need to step up and deliver in the ultimate format of the game. The next three months will be crucial for them.