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IPL 2026: 'चीजें और मुश्किल होंगी...'सीजन की शुरुआत से पहले विराट कोहली की RCB के साथी खिलाड़ियों को वॉर्निंग

Virat Kohli Message to RCB Players: अभ्यास सत्र के दौरान दिग्गज खिलाड़ी और टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने साथी खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया और बिना समय गंवाए अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलने की अपील की.

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IPL 2026: 'चीजें और मुश्किल होंगी...'सीजन की शुरुआत से पहले विराट कोहली की RCB के साथी खिलाड़ियों को वॉर्निंग
Virat Kohli Message to RCB Players

Virat Kohli Warning to RCB Players: आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला पिछले बार की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को खेला जाना है. मैच आरसीबी के होम ग्राउंड एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच और पूरे सीजन में अच्छे प्रदर्शन के लिए आरसीबी कैंप में खिलाड़ी जमकर अभ्यास कर रहे हैं. अभ्यास सत्र के दौरान दिग्गज खिलाड़ी और टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने साथी खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया और बिना समय गंवाए अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलने की अपील की. कोहली ने कहा कि टाइटल को डिफेंड करने के लिए हमें काफी बेहतर तैयारी के साथ मैदान पर उतरना पड़ेगा.

आरसीबी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभ्यास सत्र का एक वीडियो साझा किया गया है. इसमें विराट कोहली टीम के बाकी खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए. कोहली ने कहा,"पिछले दो से तीन सीजन में हमने काफी कड़ी मेहनत की है, जिसके बाद हम पिछले सीजन ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो सके. अब हमारे लिए चीजें और मुश्किल होने वाली हैं क्योंकि दूसरी टीमें और भी बेहतर तैयारी के साथ मैदान पर उतरेंगी. हम सीजन का आगाज होने से पहले इन दिनों को बर्बाद नहीं कर सकते हैं. इसलिए अब हमें पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए. हम जिस भी सेशन का हिस्सा हैं, उसका एक भी मिनट बर्बाद ना करें."

विराट ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को अपना 120 प्रतिशत देना होगा. विराट कोहली 2008 से ही टीम से जुड़े हुए हैं. लंबे समय तक टीम के कप्तान रहे हैं और टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में शीर्ष पर हैं. विराट के प्रदर्शन में निरंतरता रही है. आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था. 18 सालों में यह टीम का पहला खिताब था. आरसीबी ने अहमदाबाद में फाइनल में पंजाब किंग्स को छह रनों से हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती. 

वहीं नए सीज़न की शुरुआत से पहले हेड कोच एंडी फ़्लॉवर ने टीम से कहा,"हमारी नीलामी दिलचस्प रही. सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमने अपनी टीम में सुधार किया है. हम कुछ बेहतरीन नए खिलाड़ी लेकर आए. विराट और रजत की अगुवाई में कुछ स्थापित नामों के साथ उन खिलाड़ियों को आरसीबी में शामिल करना एक नई टीम बनाने का एक रोमांचक हिस्सा है."

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को पहली बार चैंपियन बनाने में विराट कोहली की भूमिका बेहद अहम रही थी. विराट ने 15 मैचों में 8 अर्धशतक लगाते हुए 657 रन बनाए थे. कोहली ने अंतरराष्ट्रीय टी20 से संन्यास ले लिया है. ऐसे में उन्हें टी20 फॉर्मेट में देखने का आईपीएल एकमात्र जरिया है. फैंस कोहली से एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे.

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