IPL 2026: फ्रेंचाइजी टीम इन 10 स्टार खिलाड़ियों को रिलीज करने की तैयारी में, जानें कौन और क्यों हटने जा रहे

अगले साल होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) लीग के रिटेंशन प्रक्रिया (खिलाड़ियों के रिलीज और रिटेन करने ) का आखिरी दिन शनिवार है. 15 दिसंबर की शाम तक सभी टीमें अपने-अपने खिलाड़ियों की सूची आधिकारिक रूप से सार्वजनिक कर देंगी. इसके बाद अगले महीने दिसंबर में मिनी नीलामी होगी. वर्तमान में सभी टीमों के मैनेजर तमाम पहलू जैसे पर्स बैलेंस, खिलाड़ी की फॉर्म, चोट आदि का आंकलन कर रहे हैं.अब जबकि यह मेगा ऑक्शन नहीं है, तो फ्रेंचाइजी टीमो के पास ज्यााद से ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज या रिटने करने का मौका है. लेकिन इसके लिए टीमों को नियम से जुड़े रहना होगा. मतलब खिलाड़ियों की संख्या को 25 रखना होगा. इसमें 8 विदेशी खिलाड़ी और 120 करोड़ का सैलरी कैप भी शामिल है. बहरहाल, रिटेंशन के नामों की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है. संजू सैमसन (Sanju Samson) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. बहरहाल, इन दोनों से अलग यहां दस ऐसे स्टार खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें उनकी फ्रेंचाजी टीमें आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर सकती हैं.

1. मोहम्मद शमी

टीम इंडिया से बाहर चले रहे मोहम्मद शमी हैदराबाद की सालाना 10 करोड़ की फीस पर खरे नहीं उतर सके. पहले भुवनेश्वर को रिलीज करने के बाद हैदराबाद शमी पर निर्भर थी, लेकिन वह 9 मैच में सिर्फ 6 ही विकेट ले सके. इस प्रदर्शन के बाद अब हैदराबाद किसी और बॉलर में निवेश कर सकती है.

2. वेंकटेश अय्यर

वेंकटेश अय्यर को पिछले साल केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अय्यर फ्लॉप शो साबित हुए.वेंकटेश 11 मैचों 20.29 के औसत से 142 रन ही बना सके. लेकिन अब केकेआर अय्यर से छुटकारा पा सकता है.

3. दीपक चाहर

एक समय दीपक चाहर भारत के मुख्य पेसरों की रेस में शामिल थे, लेकिन बार-बार चोट से वह बाहर हो गए. इसके बवाजूद मुंबई इंडियंस ने दीपक को 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा, लेकिन वह 14 मैचों में 11 ही विकेट ले सके. इकॉनमी-रेट भी 9.17 का रहा. चोट फिर से उन पर हावी हैं. ऐसे में चर्चा यही है कि दीपक को इंडियन बाहर कर कता है.

4. मयंक यादव

चोटों ने इस उदीयमान पेसर के करियर को अच्छी तरह लैंड करने से पहले ही गड़बड़ कर दिया है. लखनऊ ने पूरी तरह फिट न होने के बावजूद मयंक को पिछले साल 11 करोड़ में रिटेन किया. लेकिन वह केवल 2 ही वकेट ले सके. अभी भी उनकी फिटनेस को लेकर कुछ भी पक्का नहीं है. डेथ ओवरों में वह संघर्ष कर रहे हैं और इंडियंस उन्हें भी रिलीज कर सकती है.

5. रवि बिश्नोई

इस लेग स्पिनर को लखनऊ ने 11 करोड़ की मोटी कीमत पर खरीदा था, लेकिन उनकी फॉर्म में गजब की गिराट हुई. इस साल वह 11 मैचों से 9 ही विकेट ले सके. इकॉनमी रन-रेट 10.84 का रहा. लखनऊ की टीम उन्हें रिलीज कर सकती है.

6. एनरिच नॉर्किया

दक्षिण अफ्रीका के स्टार पेसर नॉर्किया की गिनती व्हाइट-बॉल फॉर्मेट के दिग्गज पेसरों में होती है. केकेआर ने उन्हें 6.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन इसा साल वह सिर्फ 2 ही विकेट चटका सके, वहीं इकॉमी रन रेट (11.86) का हो गया.

7. लियम लिविंगस्टोन

हालांकि, गत विजेता आरसीबी अपनी टीम के साथ व्यवस्थित हो चुका है, लेकिन इंग्लिश स्टार क्रिकेटर लियम लिविंगस्टोन से प्रबंधन नाता तोड़ सकता है. लिविंगस्टोन को 8.75 करोड़ रुपये में लिया गया था. लेकिन वह इस साल 10 मैचों में सिर्फ 16 के औसत से 112 रन ही बना सके. वहीं, विकेट भी उनके हिस्से में 2 ही आए.

8. जैक फ्रैंजर मैक्गुर्क

दिल्ली ने आरटीएम के जरिए मैक्गुर्क को 9 करोड़ रुपये में खुद से जोड़ा था. लेकिन वह 6 मैचों में 9.17 के औसत से 55 रन ही बना सके. अब भला इस प्रदर्शन के साथ कौन किस खिलाड़ी को रिटेन करना चाहेगा. जैक को दिल्ली विदा कर सकती है

9. महीश थीक्ष्णा

राजस्थान की टीम में वनिंदु हसारंगा पहले से ही टीम में हैं और रवींद्र जडेजा शामिल होने जा रहे हैं.ऐसे में श्रीलंकाई मिस्ट्री बॉलर राजस्थान प्रबंधन को बोझ लग सकता है. इस साल 11 मैचों में 9.76 के इकॉनमी रन-रेट से इतने ही विकेट लेने के बावजूद राजस्थान उनसे नाता तोड़ सकता है.

10. डेवोन कॉन्वे

चेन्नई ने इस बल्लेबाज को इसी साल 6.25 करोड़ रुपये में साइन किया था, लेकिन वह उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे. इस लेफ्टी बल्लेबाज ने 6 मैचों में 26 के औसत से 156 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 131 का रहा और छोर बदलने में कमजोरी उनके खिलाफ जा सकता है. ऐसे में सीएसके प्रबंधन उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को ले सकता है.

