IPL 2026: इस बार दो चरणों में होगा IPL के शेड्यूल का ऐलान, जानें क्या है कारण

IPL 2026 Schedule in Two Phase: कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते इस बार आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान दो चरणों में होगा. पहले फेज का शेड्यूल भारत-इंग्लैंड के बीच पहले सेमीफाइनल के बाद आ सकता है.

  • आईपीएल 2026 का शेड्यूल दो चरणों में जारी किया जाएगा, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.
  • गवर्निंग काउंसिल ने पहले चरण के शेड्यूल को मंजूरी दे दी है, जो मार्च के पहले सप्ताह में जारी होगा.
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम पांच मैचों और सीजन ओपनर की मेजबानी करेगा.
IPL 2026 Schedule in Two Phase: आईपीएल गर्विनिंग काउंसिल ने अभी तक आगामी सीजन के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है. बीते साल खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान आईपीएल ने बताया था कि टूर्नामेंट की शुरुआत 26 मार्च से होनी है. लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसमें देरी हो सकती है. आईपीएल के शेड्यूल के ऐलान में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसी सूरत में चुनावों की तारीख और मुकाबले में टकराव हो सकता है. इसीलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक टूर्नामेंट के कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया है. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार आईपीएल का शेड्यूल दो चरणों में हो सकता है. 

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल ने औपचारिक रूप से आईपीएल 2026 के शेड्यूल के पहले भाग को मंजूरी दे दी है. भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े में सेमीफाइनल खेला जाना है और इस मुकाबले के अगले दिन या फिर 7 मार्च को पहले चरण का शेड्यूल जारी किया जा सकता है. गवर्निंग काउंसिल ने सोमवार को ऑनलाइन बैठक की और सीजन 19 के कार्यक्रम को दो चरणों में जारी करने का फैसला किया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार को घोषणा की कि वे चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांच मैच खेलेंगे, सीजन-ओपनर का आयोजन वहीं होने की उम्मीद है. परंपरागत रूप से, गत चैंपियन पहले मैच की मेजबानी करते हैं, और यह प्रवृत्ति इस सीज़न में भी जारी रहेगी. बाद में, कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संतोष मेनन ने भी पुष्टि की कि बेंगलुरु स्टेडियम प्लेऑफ गेम के साथ-साथ टूर्नामेंट फाइनल की भी मेजबानी करेगा.

बीसीसीआई के कार्यवाहक सीईओ और आईपीएल सीओओ हेमंग अमीन ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों को हाल ही में बताया कि अभ्यास सत्र को लेकर दिशानिर्देश अगले सप्ताह साझा किए जाएंगे. फ्रेंचाइजी को सूचित किया गया कि चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा होने तक कार्यक्रम को रोका जा रहा है. यह भी संकेत दिया गया कि टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की बैठक के बारे में विवरण अगले सप्ताह तक सूचित किया जाएगा.

राज्य विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब होगी, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है. संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इसका ऐलान कर सकता है. सीज़न की संभावित शुरुआत से पहले सीमित समय को देखते हुए, बीसीसीआई ने फिक्स्चर को दो चरणों में जारी करने का निर्णय लिया है, जैसा कि उसने पिछले चुनावी सालों में किया था. आईपीएल 2026 का पहला चरण शुरुआती 13-14 दिनों तक चलने की उम्मीद है.

