IPL 2026: संजू सैमसन के बाद किसे मिलेगी राजस्थान रॉयल्स की कमान? रियान पराग ने कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

Riyan Parag on Rajasthan Royals captaincy: संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद से एक सवाल जो फैंस के मन में है कि आखिर आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का कप्तान कौन होगा. आईपीएल 2025 के रिटेंशन से पहले राजस्थान ने संजू को चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड किया. रिटेंशन का ऐलान करने के बाद चेन्नई ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कप्तान भी नियुक्त किया. संजू राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे और फ्रेंचाइजी ने उनसे आगे बढ़ने का फैसला लिया. फ्रेंचाइजी इसके बाद किस पर भरोसा दिखाएगी, इसको लेकर सवाल है. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने रियार पराग को रिटेन किया है. रियान पराग ने आईपीएल 2025 में संजू के कुछ मैचों में ना रहने पर टीम की अगुवाई की थी. लेकिन आईपीएल 2026 से पहले रियान ने कप्तानी को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं.

कप्तानी पर बोले रियान पराग

रियान पराग सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी सहित घरेलू क्रिकेट में असम का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके पास रॉयल्स का पूर्व अनुभव भी है. आईपीएल 2025 में, जब सैमसन अनुपलब्ध थे, तब उन्होंने आठ मैचों में टीम की कप्तानी की, यहां तक ​​​​कि टीम में यशस्वी जयसवाल के साथ भी. राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की संभावनाओं को लेकर उन्होंने स्पोर्टस्टार से कहा,"मैंने पिछले सीजन में आईपीएल में सात से आठ मैचों में कप्तानी की थी. ड्रेसिंग रूम में, जब हम फैसलों का विश्लेषण करते थे, तो मैंने 80 से 85 फीसदी चीजें सही कीं."

पराग ने सुझाव दिया कि वह फिलहाल संभावित जिम्मेदारी के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, उन्होंने कहा कि टीम के मालिक मनोज बडाले ने संकेत दिया था कि नीलामी के बाद निर्णय लिया जाएगा, जो 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली है. रियान पराग ने आगे कहा,"मनोज [बडाले] सर ने कहा है कि फैसला [कप्तानी पर] नीलामी के बाद लिया जाएगा. अगर मैं अभी इसके बारे में सोचता हूं, तो मैं अपना मानसिक स्थिति बर्बाद कर दूंगा. अगर टीम प्रबंधन को लगता है कि मैं कप्तानी के लिए उपयुक्त हूं, तो मैं अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं. अगर उन्हें लगता है कि, एक खिलाड़ी के रूप में, मैं और अधिक योगदान दे सकता हूं, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं."

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह कप्तानी मैदान पर फैसल लेने से आगे तक की बात है. पराग ने कहा,"हर किसी को यह गलतफहमी है कि कप्तानी करना आसान है. हां, कप्तानी में प्रसिद्धि का एक तत्व होता है, लेकिन यह क्रिकेट के तत्व को 20 प्रतिशत तक कम कर देता है. आपको सभी बैठकों में भाग लेना होता है, प्रायोजक शूट में भाग लेना होता है और मीडिया को जवाब देना होता है. मुझे एक व्यक्ति के रूप में इन चीजों को विकसित करने की जरूरत है."

क्या जडेजा रॉयल्स का नेतृत्व करेंगे?

सैमसन के बाहर होने से राजस्थान रॉयल्स नए लीडर की तलाश में है. राजस्थान ने संजू के बदले चेन्नई से रवींद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड किया है. ऐसे में कप्तानी को लेकर राजस्थान के पास रवींद्र जडेजा का विकल्प मौजूद है. जबकि टीम में जयसवाल और विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं. राजस्थान द्वारा नीलामी में स्थानीय प्रतिभाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की संभावना नहीं है, जिससे उनके कप्तान खरीदने की संभावना खारिज हो जाएगी.

इससे पहले, आर. अश्विन ने राजस्थान के कप्तानी पर अपनी बात कहा था कि फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को टीम में उसके पहले साल में कप्तानी सौंपने में संकोच कर सकती हैं. जडेजा के पास अतीत में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करने का अनुभव है, लेकिन दिग्गज खिलाड़ी अपने अंतिम सालों में कप्तानी का अतिरिक्त बोझ नहीं चाहेंगे.

यह भी पढ़ें: जेम्स एंडरसन बनाम मिचेल स्टार्क: 101 टेस्ट के बाद किसका रिकॉर्ड है दमदार?

यह भी पढ़ें: IND vs SA, 3rd ODI: 'वह जीतने के लिए...' साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान