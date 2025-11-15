IPL 2026 Released Players List: CSK से लेकर RR तक, जानें किस फ्रेंचाइजी ने किस खिलाड़ी को किया रिलीज, देखें पूरी लिस्ट

आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से पहले सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. पिछली नीलानी के तीसरे सबसे मंहगे खिलाड़ी रहे वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है. सबसे अधिक खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज किए हैं, वहीं 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी में सबसे अधिक पर्स में पैसा कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है. कोलकाता 64.3 करोड़ के पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी.

जानें किस फ्रेंचाइजी ने किस खिलाड़ी को रिलीज किया

कोलकाता नाइट राइडर्स: कोलकाता राइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, क्वीटंन डी कॉक, मोइन अली और एरनिक नार्ट्तजे को रिलीज किया है. इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने गुरबाज, स्पेंसर जॉनसन, चेतन सकारिया और लवनीथ सिसोदिया को भी रिलीज किया है.

लखनऊ सुपर जायंट्स: लखनऊ सुपर जायंट्स ने आर्यन जुयल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरीकर, शार्दुर ठाकुर, आकाश दीप, रवि बिश्नोई, शमर जोसेफ को रिलीज किया है.

दिल्ली कैपिटल्स: दिल्ली कैपिटल्स ने जेक फ्रेजर-मैक्गर्क, फाफ डु प्लेसिस, डोनावन फरेरा, सेदिकुल्लाह अटल, मानवंत कुमार, दर्शन नालकंडे, मोहित शर्मा को रिलीज किया है. दिल्ली के पर्स में 21.8 करोड़ बाकी हैं. दिल्ली ने केएल राहुल को रिलीज नहीं किया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लियाम लिविंगस्टोन को रिलीज किया है. लुंगी एनगिडी काफी हद तक रिजर्व खिलाड़ी थे और उन्हें जाने दिया गया है. उन्होंने यश दयाल को बरकरार रखा है, जिन्होंने 3 जून को आईपीएल फाइनल के बाद से किसी भी प्रकार का क्रिकेट नहीं खेला है. अन्य रिलीज़ों में मयंक अग्रवाल शामिल हैं, जिन्हें घायल देवदत्त पडिक्कल के रिप्लेसमेंट के रूप में अनुबंधित किया गया था. स्वास्तिक चिकारा बिना कोई गेम खेले बाहर चले गए.

पंजाब किंग्स: मैक्सवेल और जोश इंग्लिश समेत पंजाब किंग्स ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज

मुंबई इंडियंस: मुंबई इंडियंस ने अपने कोर को बनाए रखा है. फ्रेंचाइजी के पर्स में 2.75 करोड़ बाकी हैं. उन्होंने बेनव जेकब्स, के श्रीजीथ, अर्जुन तेंदुलकर, विग्रेश पुथुर, कर्ण शर्मा, लीजाद विलियम्स, सत्यनारायण राजू, मुजीब उर रहमान, रीस टॉप्ली को रिलीज किया है. मुंबई इंडियंस ने कुल 9 खिलाड़ियों को जाने दिया है.

राजस्थान रॉयल्स: राजस्थान रॉयल्स ने कुणाल राठौड़, नीतीश कुमार राणा, वानिंदु हसरंगा, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, महीश तीक्षाणा, फजलहक फारूकी को रिलीज किया है. राजस्थान नीलामी में 16.05 करोड़ रुपये के पर्स के साथ जाएगी.

चेन्नई सुपर किंग्स: चेन्नई सुपर किंग्स ने आंद्रे सिद्धार्थ, राहुल त्रिपाठी, बंश बेदी, शेख रशीद, दीपक हुड्डा, रचिन रवींद्र, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी और मथीश पथिराना को रिलीज किया है. चेन्नई के पर्स में 43.4 करोड़ बाकी हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद: सनराइजर्स हैदराबाद ने अभिनव मनोहर, अथर्व तारे, सचिन बेबी, विलन मुल्डर, मोहम्मद शमी, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर, और एड्म जम्पा को रिलीज किया है.

गुजरात टाइटंस: गुजरात टाइटंस ने बेवॉन जैकब्स, कर्ण शर्मा, केएल सृजित, लिजार्ड विलियम्स, मुजीब उर रहमान, पीएसएन राजू, रीज़ टॉपले और विग्नेश पुथुर को रिलीज किया है.