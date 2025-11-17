IPL 2026: राहुल द्रविड़ की जगह इस दिग्गज को बनाया गया राजस्थान रॉयल्स का नया हेड कोच

Kumar Sangakkara : राजस्थान रॉयल्स ने अपने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है. श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बन गए हैं. फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर स्टाइलिश वीडियो शेयर कर इस बात की घोषणा की है. रॉयल्स ने कोचिंग स्टाफ में अन्य बदलाव भी किए हैं, जिसमें विक्रम राठौर को मुख्य सहायक कोच बनाया गया है, और ट्रेवर पेनी और सिड लाहिड़ी को क्रमशः सहायक कोच और प्रदर्शन कोच के तौर पर टीम में शामिल किया है. वहीं, शेन बॉन्ड, जो 2024 में रॉयल्स में शामिल हुए थे, तेज़ गेंदबाजी कोच के रूप में बने रहेंगे. दूसरी ओर रॉयल्स ने लंबे समय से कप्तान रहे संजू सैमसन की जगह चेन्नई सुपर किंग्स से रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन को शामिल करके प्लेइंग स्टाफ में भी एक आकर्षक बदलाव किया है.

संगकारा ने अपने करियर में कुल 103 इंटरनेशनल शतक ठोके हैं. श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट में 134 मैच खेलकर कुल 12400 रन बनाने में सफलता हासिल की है. टेस्ट में कुमार संगकारा के नाम 38 शतक दर्ज है. वहीं, वनडे में उनके नाम 14234 रन दर्ज है. संगकारा ने वनडे में 25 शतक जमाए थे. फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नाम कुल 103 शतक लगाने का कमाल दर्ज है.

आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स के रिटेन खिलाड़ी: रवींद्र जड़ेजा (ट्रेड-इन), सैम कुरन (ट्रेड-इन), यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिम्रोन हेटमायर, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, क्वेना मफाका

रिलीज़ किए गए खिलाड़ी: संजू सैमसन (ट्रेडेड), नितीश राणा (ट्रेडेड), वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय, कुणाल राठौड़, अशोक शर्मा.