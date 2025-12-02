IPL 2026 Auction के लिए 2 करोड़ के बेस प्राइस में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी, जानिए पूरी लिस्ट

IPL 2025 Mini-Auction: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबु धाबी में होगा. नीलामी के लिए कुल 1,355 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है.इसमें दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का नाम नहीं है. नीलामी सूची में मैक्सवेल का नाम न होने से यह स्पष्ट हो गया है कि अगले सीजन में वह मैदान पर नहीं दिखेंगे. ग्लेन मैक्सवेल पिछले सीजन पंजाब किंग्स का हिस्सा थे. उंगली की चोट की वजह से वह सीजन के बीच में ही बाहर हो गए थे. पंजाब ने उनकी जगह मिचेल ओवेन को शामिल किया था.

मैक्सवेल हाल ही में भारत के खिलाफ हुई 5 टी20 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे. टीम में होने का मतलब है कि वह पूरी तरह फिट हैं. फिट होने के बावजूद नीलामी के लिए मैक्सवेल का नाम रजिस्टर न कराना चर्चा का विषय है.हालांकि मैक्सवेल की तरफ से अपना नाम नीलामी सूची में न डालने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है. 37 साल के हो चुके मैक्सवेल के लिए यह आईपीएल करियर की समाप्ति हो सकती है. मैक्सवेल 2012 से आईपीएल खेल रहे हैं. वह दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, और आरसीबी के लिए खेल चुके हैं.

दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज मैक्सवेल ने अपने आईपीएल करियर में 141 मैचों में 155.15 की स्ट्राइक रेट से 2,819 रन बनाए हैं. इस दौरान 18 अर्धशतक उन्होंने लगाए हैं. इसके अलावा 41 विकेट भी उन्होंने लिए हैं. एक बल्लेबाज के रूप में पिछले 2 सीजन मैक्सवेल के लिए अच्छे नहीं रहे थे. 2024 में आरसीबी के लिए 10 मैचों में मात्र 52 रन बनाने वाले मैक्सवेल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए 7 मैचों में 48 रन बना सके. लगातार दो सीजन की असफलता भी नीलामी में उनके नाम न देने की वजह हो सकती है.

2014 और 2021 मैक्सवेल के लिए बेहतरीन सीजन रहा है। 2014 में पंजाब के लिए 16 मैचों में 552 रन उन्होंने बनाए थे. वहीं 2021 में आरसीबी के लिए 15 मैचों में उन्होंने 513 रन बनाए थे. 2023 में भी आरसीबी के लिए 14 मैचों में 400 रन उन्होंने बनाए थे.

2 करोड़ की बेस प्राइस में दो भारतीय खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। ये खिलाड़ी ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर और स्पिनर रवि बिश्नोई हैं। वेंकटेश अय्यर पिछले सीजन के तीसरे महंगे खिलाड़ी थे.केकेआर ने उन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा था.अय्यर का प्रदर्शन साधारण रहा था.इस वजह से केकेआर ने उन्हें नीलामी से पहले रिलीज कर दिया. रवि विश्नोई आईपीएल 2022 से ही एलएसजी का हिस्सा थे। आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और इस वजह से उन्हें अगले सीजन के लिए टीम ने रिटेन नहीं किया है. अय्यर और बिश्नोई दोनों का ओवरऑल रिकॉर्ड आईपीएल में अच्छा रहा है। इसलिए नीलामी में इन्हें बड़ी कीमत मिलने की संभावना है.

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने भी 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की श्रेणी में अपना नाम रजिस्टर कराया है. कैमरन पर बड़ी बोली लग सकती है. कैमरन आईपीएल में शतक लगा चुके हैं। पिछली नीलामी में ग्रीन ने पीठ में इंजरी की वजह से हिस्सा नहीं लिया है. इस बार उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए केकेआर और सीएसके के बीच होड़ दिख सकती है. नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (64.3 करोड़ पर्स) और चेन्नई सुपर किंग्स (43.4 करोड़) के साथ सबसे धनी फ्रेंचाइजी के रूप में उतर रही है. केकेआर ग्रीन को टीम में शामिल कर रसेल की कमी पूरी करने की कोशिश करेगी, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल को अलविदा कहा है. केकेआर अय्यर पर फिर से दाव लगा सकती है.

इन तीनों के अलावा 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों में जिन पर बड़ी बोली लग सकती है उनमें जेक फ्रेजर-मैकगर्क, लियाम लिविंगस्टोन, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, और वानिंदु हसरंगा का नाम महत्वपूर्ण है.

2 करोड़ बेस प्राइस वाले खिलाड़ी:-

रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कूपर कोनोली, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डैन लॉरेंस, लियाम लिविंगस्टोन, टाइमल मिल्स, जेमी स्मिथ, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिशेल, विल ओ'रूर्के, रचिन रवींद्र, गेराल्ड कोएट्जी, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, राइली रूसो, तबरेज शम्सी, डेविड विसे, वानिंदु हसरंगा, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना, जेसन होल्डर, शे होप, अकील होसेन अल्जारी जोसेफ