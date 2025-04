IPL 2025 Points Table: मुंबई ने कोलकाता को रौंदकर लगाई बड़ी छलांग, KKR का हुआ बुरा हाल, MI पहुंची इस स्थान पर

IPL 2025 Points Table: कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने होम ग्राउंड पर हराकर ना सिर्फ अपना नेट रन रेट बेहतर किया है, बल्कि अंक तालिका में लंबी छलांग भी लगाई है. इस मुकाबले से पहले मुंबई प्वाइंट टेबल में आखिरी स्थान पर थी. लेकिन इस जीत के साथ ही वह छठे स्थान पर आ गई है. वहीं कोलकाता, जो इस मैच से पहले स्टैंडिंग में छठे पायदान पर थी, वो अब आखिरी स्थान पर पहुंच गई है. बता दें, अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी के दम पर पहले मुंबई ने 16.2 ओवरों में कोलकाता को 116 रनों पर समेट दिया फिर रियान रिकेल्टन की नाबाद अर्द्धशतकीय पारी के दम पर टीम ने 12.5 ओवर में ही जीत हासिल कर ली.

मुंबई और कोलकाता के मुकाबले के बाद टॉप-चार में कोई बदलाव नहीं हुआ है. मुंबई और कोलकाता ने अपने-अपने स्थान बदले हैं बस. मुंबई इंडियंस के अब तीन मैचों में एक जीत और दो हार के साथ दो अंक हैं. मुंबई का नेट रन रेट +0.309 का है, जबकि कोलकाता के तीन मैचों में एक जीत और दो हार के बाद 2 अंक हैं. लेकिन उसका नेट रन रेट सभी टीमों की तुलना में सबसे खराब है.कोलकाता का नेट रन रेट -1.428 का है.

