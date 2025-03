IPL 2025: 'अब यहां से सारा महत्व इस बात का है कि...', मुंबई कप्तान पांड्या ने किया प्लान का खुलासा

आईपीएल 2024 मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए एक कठिन समय साबित हुआ था. पिछले सीजन में वे अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर रहे और टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में उनके कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को दर्शकों द्वारा हूटिंग का सामना करना पड़ा था. बहरहाल, अब हालिया संस्करण शुरू होने से पहले पांड्या ने कहा कि फ्रेंचाइजी ने पिछले साल की अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और आगामी सत्र के लिए टीम बनाते समय इसे सुधारना सुनिश्चित किया.

पांड्या ने जियो हॉटस्टार से कहा,'लगभग 11 वर्षों से आईपीएल में खेलने के बाद प्रत्येक सीजन नई ऊर्जा और ताजा सकारात्मकता लेकर आता है.साल 2024 का सीजन निस्संदेह एक समूह के रूप में हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसने अमूल्य सबक भी दिए. हमने उन सीखों का अध्ययन किया और 2025 के लिए अपनी टीम बनाते समय उन्हें लागू किया.' उन्होंने कहा,"इस बार हमने अनुभवी खिलाड़ियों की एक टीम बनाई है, जिन्होंने उच्चतम स्तर पर काफी क्रिकेट खेला है. यह अपने आप में रोमांचक है. अब मुख्य बात यह है कि हम एक इकाई के रूप में एकजुट हों और अपनी योजनाओं को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करें. अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारे लिए आने वाले कुछ बहुत अच्छे दिन होंगे.'

