गौतम गंभीर की जगह अब यह दिग्गज बनेगा केकेआर का नया मेंटर, दो बार जीत चुका है आईपीएल

Who will replace Gautam Gambhir as KKR New mentor: गौतम गंभीर के बाद अब केकेआर का नया मेंटर कौन होगा. इसको लेकर अब एक नई अपटेड आई है. बता दें कि गंभीर अब टीम इंडिया के कोच हैं. ऐसे में उनकी जगह अब केकेआर एक बड़े दिग्गज को मेंटर के तौर पर टीम के साथ जोड़ने वाला है. वैसे, पहले खबर आई थी कि कुमार संगाकारा को केकेआर मेंटर के तौर पर टीम में शामिल कर सकता है लेकिन अब संगबाद प्रतिदिन की एक रिपोर्ट के अनुसार खबर है कि केकेआर फ्रेंचाइजी दिग्गज जैक्स कैलिस को मेंटर के रूप में टीम के साथ जोड़ना चाहती है.

बता दें कि कैलिस पहले केकेआर के लिए आईपीएल खेल चुके हैं. कलिस भी दो बार आईपीएल जीतने में सफल रहे हैं. ऐसे में अब यदि कैलिस टीम के साथ जुड़ते हैं तो यह केकेआर के लिए अच्छी खबर होगी.

बता दें कि कैलिस ने इससे पहले फ्रैंचाइजी के कोचिंग स्टाफ में भी रह चुके हैं. साल 2015 में मुख्य कोच के रूप में और बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में भी केकेआर के लिए कार्य कर चुके हैं. साल 2012 और 2014 में केकेआर के खिताब जीतने वाले सीज़न के दौरान कैलिस, गौतम गंभीर के नेतृत्व में खेले थे.

वहीं, दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ को अपना कोच बना दिया है. एक बार फिर द्रविड़ राजस्थान के लिए काम करते हुए नजर आने वाले हैं. हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ को कोच के तौर पर टीम के साथ जोड़ा है. टी-20 वर्ल्ड कप के बाद से राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की कोचिंग से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद गौतम गंभीर को भारतीय टीम का नया कोच नियुक्त किया गया था.

गौतम गंभीर के टीम इंडिया में जाने के बाद से ही इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि गंभीर की जगह अब केकेआर में कौन दिग्गज मेंटर के तौर पर शामिल होगा. अब देखना है कि जैक कैलिस का नाम सामने आने के बाद इसका ऑफिशियली ऐलान कब होगा.