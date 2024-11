IPL 2025: "11 सालों के बाद..." भुवनेश्वर कुमार ने सनराइजर्स हैदराबाद से अलग होने पर लिखा इमोशनल पोस्ट

Bhuvneshwar Kumar post for Sunrisers Hyderabad: भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को अलविदा कह दिया, इस फ्रेंचाइजी में एक दशक से अधिक समय बिताने के बाद और अपनी पूर्व आईपीएल टीम को "अविस्मरणीय और यादगार" यादों के लिए धन्यवाद दिया. भुवनेश्वर आईपीएल 2025 नीलामी के दूसरे दिन कैप्ड गेंदबाजों की सूची में शामिल थे, क्योंकि उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह आरसीबी के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में वापसी करेंगे, जिस फ्रेंचाइजी का उन्होंने 2009 और 2010 के अभियानों में प्रतिनिधित्व किया था.

भुवनेश्वर ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ बिताए अपने समय का एक संकलन वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया,"सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 11 अविश्वसनीय सालों के बाद, मैं इस टीम को अलविदा कहता हूं. मेरे पास बहुत सी अविस्मरणीय और यादगार यादें हैं. एक चीज़ जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता, वह है प्रशंसकों का प्यार जो शानदार रहा है! आपका समर्थन निरंतर रहा है. मैं इस प्यार और समर्थन को हमेशा अपने साथ रखूंगा."

After 11 incredible years with SRH, I say goodbye to this team.

I have so many unforgettable and cherishable memories.

One thing unmissable is the love of the fans which has been splendid! Your support has been constant.

I will carry this love and support with me forever 🧡 pic.twitter.com/SywIykloHp