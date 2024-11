IPl 2024 mega auction: केवल 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, टूर्नामेंट के सबसे युवा खिलाड़ी को मिली इतनी रकम

Vaibhav Suryavanshi creates history: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में दो दिनी इंडियन प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शन (IPL 2025 mega Auction) के दूसरे दिन बिहार के लिए खेलने वाले 13 साल के वैभल सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने इतिहास रच दिया. और वह टूर्नामेंट के करीब 16 साल के इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. निश्चित रूप से किसी भी 13 साल के खिलाड़ी के लिए आईपीएल में इस रकम पर अनुबंथ हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है.

सभी की नजरें थीं वैभव पर

जब वैभव ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, तभी वह सबसे कम उम्र में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले खिलाड़ी बने थे. इसी के बाद से ही फैंस और एक्सपर्टों की नजरें वैभव पर लगी हुई थीं. बहुत ही कम उम्र होने के कारण सभी उनकी ओ उत्सकुता से देख रहे थे. वैभव के लिए दो टीमों दिल्ली कैपिटल्स और रास्थान रॉयल्स के बीच ही रही. और आखिर में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की छवि बना चुकी राजस्थान ने दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए 1.10 करोड़ रुपये में इस "बाल खिलाड़ी" को अपने पाले में ले लिया.

Watch 13 year old vaibhav suryavanshi's quick fire 82 runs against Australia u19



RR picks him for 1.10 Cr pic.twitter.com/7mMvKHtbvv — ICT Fan (@Delphy06) November 25, 2024

फर्स्ट क्लास में दम दिखाना बाकी है !

वैभव अभी तक अपने राज्य बिहार के लिए पांच रणजी ट्ऱॉफी मैच खेल चुके है,लेकिन जूनियर क्रिकेट में जिन धमाकेदार पारियों की बदौलत उन्हें टीम में जगह मिली, वैसा असर शुरुआती मैचों में नहीं दिखा. पांच मैचों में वैभ 10 के औसत से केवल सौ ही रन बना सके हैं. उनका बेस्ट स्कोर 41 का रहा है. इसमें 18 चौके और 2 छक्के उन्होंने जड़े. साफ है कि असर छोड़ना बाकी है लेकिन जैसी हौसलाअफजाई उन्हें राजस्थान रॉयल्स से मिली है, उसका असर जरूर रणजी ट्ऱॉफी मैचों में दिखेगा.

Vaibhav Suryavanshi - 13 years old, became the youngest to be part of IPL goes to Rajasthan Royals at Rs 1.1 cr pic.twitter.com/Y8unGk4oNZ — SmartBarani (@SmartBarani) November 25, 2024

इस पारी से हुआ बहुत ज्यादा फायदा

हाल ही में भारतीय अंडर-19 टीम और ऑस्ट्रेलिया जूनियर के बीच चेन्नई में 30 अक्तूबर से 2 नवंबर तक चार दिनी अनाफिशियल टेस्ट मैच खेला गया था. इस मुकाबले में वैभव ने पारी की शुरुआत करते हुए मेहमान टीम का बैंड बजा दिया. वैभव ने तब 62 गेंदों पर 14 चौकों और 4 छक्कों से 104 रन की पारी खेली. और इस पारी की गूंज आईपीएल फ्रेंचाइजी टैलेंट स्पॉट मैनेजरों तक भी पहुंची. और इस पारी ने वैभव को 1.10 करोड़ रुपये दिलाने में काफी मदद की.







(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)