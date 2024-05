आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ ही एक बार फिर टीम का खिताब जीतने का सपना टूट गया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मुकाबले में रॉयस चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 172 रन बनाए थे और राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे राजस्थान ने 6 गेंद रहते ही हासिल किया. राजस्थान रॉयल्स अब फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई में दूसरे क्वालीफायर में भिड़ेगी. वहीं बेंगलुरु की इस हार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने कुछ मजेदार मीम्स पोस्ट किए.

सुनील नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर करते हुए लिखा,"हमारी मर्जी हम नहीं जीतेगा आरसीबी का टारगेट ही नहीं जीतना"

Hamari marji hum nahi jeetega RCB ka Target hi nahi jeetna 😂 😂 #RCBvsRR

Kohli, RCB Fans, Farewell DK , Maxwell, Congratulations RCB

Happy retirement Dk thank you Dk

pic.twitter.com/g8axVH6ccu pic.twitter.com/MLgOZBENBI — ѕυиιℓ ραи∂ιт (@sunil112255) May 23, 2024

यह कुछ ज्यादा ही हो गया...

The only Trophy RCB has won in 17 years, that's WPL Trophy 🏆 #RCBvsRR pic.twitter.com/lr3WYaxbTg — Richard Kettleborough (@RichKettle07) May 23, 2024

जडेजा का यह वीडियो भी काफी वायरल है...

बात अगर मैच की करें तो राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चार विकेट से हराकर 24 मई को होने वाले दूसरे क्वालीफायर में जगह बनायी जिसमें उसकी भिड़ंत चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने गेंदबाजों के शानदार प्रयास से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को आठ विकेट पर 172 रन ही बनाने दिये. फिर सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (45 रन) और रियान पराग (36 रन) की पारियों के बाद शिमरोन हेटमायर (26 रन) और रोवमैन पावेल (नाबाद 16 रन) के महत्वपूर्ण योगदान से आईपीएल के 2008 के शुरूआती चरण का खिताब जीतने वाली टीम ने 19 ओवर में छह विकेट पर 174 रन बनाकर दूसरे क्वालीफायर में जगह बनायी.

