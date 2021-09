DC vs SRH IPL 2021 Live Score: बिना रन बनाए लौटे वॉर्नर, हैदराबाद का पहला विकेट गिरा

IPL 2021 DC vs SRH: आईपीएल 2021 के 33वें मैच में सनराइजर्स हैदाराबाद (SunRisers Hyderabad) ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों के बीच यह मैच दुबई में हो रहा है. हैदराबाद को शुरूआती झटका पहले ही ओवर में मिला, जब नॉर्खिया ने डेविड वॉर्नर को खाता भी खोलने नहीं दिया और अपनी बेहतरीन तेज गेंद पर उन्हें चकमा देकर कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया. साहा और विलियमसन क्रीज पर मौजूद हैं. स्कोरकार्ड

सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेइंग इलेवन में केन विलियमसन के अलावा जेसन होल्डर, राशिद खान और डेविड वॉर्नर विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं, तो दूसरी ओर मार्कस स्टोयनिस, एनरिक नॉर्खिया, कागिसो रबाडा, शिमरॉन हेटमायर को दिल्ली ने अपनी टीम में बतौर विदेशी खिसाड़ी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. इसके अलावा बात करें अश्विन की तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. अश्विन को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम में चुना गया है.

दिल्ली कैपिटल्स प्लेइंग XI- पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (कप्तान), मार्कस स्टोयनिस, शिमरॉन हेटमायर, अक्षर पटेल, आर अश्विन, कागिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया और आवेश खान.

सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग XI- डेविड वॉर्नर, ऋद्धिमान साहा, केन विलियमसन (कप्तान), मनीष पांडे, जेसन होल्डर, अब्दुल समद, केदार जाधव, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा और खलील अहमद.

टी- नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए

मैच से पहले हैदराबाद के टी- नटराजन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है. जिससे यकीनन टीम हैदराबाद को इससे झटका लगा है. लेकिन इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव नहीं आए हैं जिसके कारण मैच को तय कार्यक्रम के अनुसार खेला जा रहा है. इस सीजन में पिछले हाफ में दिल्ली ने हैदराबाद को सुपरओवर में हराया था, ऐसे में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन इस मैच में दिल्ली की टीम को हराकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहेंगे.

आईपीएल 2021 के प्वाइंट्स टेबल में दिल्ली दूसरे नंबर (IPL 2021 points) पर है तो हैदाराबाद आखिरी पायदान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद दूसरी टीमों के लिए मुसीबत बन सकती है. दिल्ली की टीम अपने अच्छे परफॉर्मेंस को इस दूसरे हाफ में भी बरकरार रखना चाहेगी. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की वापसी के बावजूद, ऋषभ पंत (Rishabh Pant) संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में दिल्ली की कप्तानी करते हुए दिखेंगे.

कंधे की चोट के कारण अय्यर 2021 के पहले हाफ में नहीं खेल पाए थे. दिल्ली भी क्रिस वोक्स (Chris Woakes) के बिना ही मैदान पर उतरेगा, उनकी जगह बेन ड्वारशुइस को टीम में शामिल किया गया है. दूसरी तरफ, हैदराबाद जॉनी बैरस्टो के बिना ही यूएई में दूसरे हाफ में अपने बाकी मैच खेलेगी. उनकी जगह वेस्टइंडीज के शेफन रदरफोर्ड टीम में शामिल किए गए हैं.

