INDW vs RSAW Final: विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम पर पैसा बरसेगा छप्पर फाड़ के, बनेगा इतिहास, एक खिलाड़ी के हिस्से आएगी इतनी रकम

India Women vs South Africa Women Final: रविवार को यूं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया पुरुष टीम बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन करोड़ों भारतीयों की नजर टीम हमरनप्रीत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुंबई के डा.डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई में खेले जाने वाले मेगा फाइनल पर लगी हैं.खासकर सेमीफाइनल में जेमिमा रॉड्रिगेज के कमाल से मिली जीत के बाद सभी का पूरा फोकस फाइनल पर हो चला है. भारतीय वीमेंस टीम खिताब जीतते ही कई पहलू से इतिहास के सुनहरे पन्ने देश की महिला क्रिकेट में जुड़ जाएगा. और इन्हीं में से एक बड़ा पन्ना विजेता टीम को मिलने वाली ईनामी राशि से जुड़ेगा. पुरुष और वीमेंस विश्व कप इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब दोनों ही वर्गों में विजेता टीम को भी अभी तक की सबसे बड़ी इनामी रकम मिलेगी.

इनामी रकम में करीब 3 गुना इजाफा, 239 % बढ़ोतरी

कुछ महीने पहले जब ICC ने वीमेंस विश्व कप विजेता और उपविजेता को मिलने वाली इनामी रकम में करीब तीन गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया, तो क्रिकेट जगत हक्का-बक्का रह गया. यह वह रकम थी, जो कभी पुरुष टीम को भी विश्व जीतने पर नहीं मिली थी. साल 2022 में न्यूजीलैंड में खेले गए गए विश्व कप के विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता इंग्लैंड को क्रमश: 11 करोड़ और 5 करोड़ रुपये मिले थे. लेकिन इस बार दोनों टीमों को इस रकम में करीब 239 प्रतिशत रकम बढ़कर मिलेगी.

इस इनामी रकम से पुरुष क्रिकेटर भी हैरान होंगे!

हैरान होने वाली बात तो है ही. सोच रहे होंगे कि ICC के खजाने को हम भरते हैं, लेकिन इनाम ज्यादा महिलाओं को! बहरहाल, मजाक से अलग यह ICC ने बहुत ही अच्छा काम किया है. और रकम में तूफानी बढ़ोरी के बाद इस बार की विजेता टीम को कीब 37.3 करोड़ और उपविजेता टीम को 20 करोड़ रुपये बतौर इनामी रकम के रूप में मिलेंगे.

एक-एक भारतीय खिलाड़ी हो जाएगा इतना मालामाल

यूं तो भारतीय खिलाड़ियों को पहले से ही बीसीसीआई से अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन विश्व कप जीतने के बाद सिर्फ इनामी रकम के रूप में ही करीब हर खिलाड़ी के हिस्से में 2.50 करोड़ रुपये आएंगे. वहीं, लीग से लेकर फाइनल तक के सफर के लिए प्रति मैच छह लाख रुपये फीस को मिलाकर हर खिलाड़ी को 48 लाख रुपये टूर्नामेंट से मैच फीस के रूप में मिलेंगे. जाहिर है कि टीम के खिताब जीतने पर जाहिर है बीसीसीआई बड़े इनाम का ऐलान करेगा ही करेगा. वहीं, अगर महिला टीम की जीते के बाद BCCI साल 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद पुरुष टीम के लिए घोषित किए गए 125 करोड़ बोनस रकम के बराबर ही इनामी रकम की घोषणा करता है, तो इससे भी हर खिलाड़े के हिस्सें में करीब 9 करोड़ रुपये आएंगे. ऐसे में विश्व कप का खिताब हर खिलाड़ी को करीब 12-15 करोड़ रुपये लेकर आएगा.

