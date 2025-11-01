विज्ञापन
विशेष लिंक

केरल तो अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन गया, मगर सबसे गरीब राज्य कौन-सा, नाम चौंका देगा

केरल अपने यहां 64 हजार लोगों को घोर गरीबी से निकालकर देश का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन गया है. लेकिन देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है?

Read Time: 3 mins
Share
केरल तो अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन गया, मगर सबसे गरीब राज्य कौन-सा, नाम चौंका देगा
  • केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 64 हजार लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाला है
  • विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए
  • वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अपने यहां घोर गरीबी को पूरी तरह खत्म करने का दावा किया है. केरल ने 64 हजार लोगों को बेहद गरीबी से बाहर निकालकर ये उपलब्धि हासिल की है. विश्व बैंक के हालिया आंकड़ों में बताया गया था कि भारत में पिछले 11 साल में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? 

भारत चौथी बड़ी इकोनमी, पर गरीब भी कम नहीं

भारत आर्थिक मोर्चे पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है. भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और सरकार का कहना है कि अगले दो साल में जर्मनी को पछाड़कर भारत  तीसरी सबसे बड़ी इकोनमी बनने की उपलब्धि हासिल कर लेगा. लेकिन इसके बावजूद भारत में बड़ी संख्या लोग अब भी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं.

11 साल में 27 करोड़ लोग घोर गरीब से निकले

विश्व बैंक की अक्तूबर 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 27.1 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घटकर महज 5.3 प्रतिशत रह गई. इस दौरान करीब 27 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया. 

देश का सबसे गरीब राज्य कौन-सा है?

देश में जब गरीबी की बात आती है तो एक नाम सबके जेहन में उभरता है - बिहार. बिहार की यह इमेज पिछले कई दशकों से बनी हुई है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जुलाई 2025 में लोकसभा में पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है. 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(NSO) द्वारा जारी 2023-24 के GDP अनुमानों पर आधारित आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में बताया था कि देश की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (Net National Income) 1,14,710 रुपये है और बिहार में हर व्यक्ति की औसतन सालाना कमाई सिर्फ 32,227 रुपये है. इस मामले में बिहार के बाद नीचे से उत्तर प्रदेश (50,341 रुपये) और झारखंड (65,062 रुपये) का नंबर आता है. 

इस राज्य के लोग कमाई में सबसे आगे

मंत्रालय ने बताया था कि गोवा देश का सबसे अमीर राज्य है. गोवा में प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 3,57,611 रुपये है, जो देश में सबसे ज्यादा है. इसके बाद सिक्किम (2,92,339 रुपये), दिल्ली (2,71,490 रुपये), चंडीगढ़ (2,56,912 रुपये) और पुडुचेरी (1,45,921 रुपये) का नंबर आता है. ये पांचों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रति व्यक्ति कमाई के मामले में सबसे आगे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Poorest State In India, Poorest State In India 2025, Kerala Extreme Poverty Free State
Get App for Better Experience
Install Now