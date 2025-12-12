विज्ञापन
INDU19 vs UAEU19: छोटे वैभव सूर्यवंशी का बड़ा कारनामा, की विराट और गिल के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, तोड़ने के भी कई मौके

Vaibhav Suryavanshi's big Record: वास्तव में सूर्यवंशी के पास दोनों दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ने का बहुत ही शानदार मौका है. अब देखने की बात होगी कि वह यह कारनामा कर पाते हैं या नहीं

ACC Mens U19 Asia Cup 2025: वैभव सूर्यवंशी
करीब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भले ही फिलहाल अंडर-19 स्तर पर क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वह कारनामे इतने बड़े कर दे रहे हैं कि उनकी प्रसिद्धि और दिग्गजों के बीच चर्चा बढ़ती ही जा रही है. शुक्रवार को दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ जैसी तूफानी पारी वैभव ने खेली, उसने बड़े-बड़ों के होश उड़ा दिए. यूं तो वैभव के बल्ले से रिकॉर्डों की झड़ी लग गई लेकिन 171 रनों की आतिशी पारी से वैभव ने वेरी-वेरी  स्पेशल कारनामा करते हुए सीनियर टीम के दिग्गज साथी विराट कोहली और टी-20 के उप-कप्तान शुभमन गिल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. 

विराट और गिल से आगे निकलने का मौका!

वास्तव में सच यह है कि अब वैभव के पास इन दोनों ही सुपर स्टारों से आगे निकलने का मौका है. दरअसल जब बात टी20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक बनाने की आती है, तो यह रिकॉर्ड पहले विराट और गिल के नाम पर था. इन दोनों के ही नाम पर एक साल में चार-चार शतक बनाने का रिकॉर्ड था, लेकिन अब वैभव ने भी चार शतकों के साथ खुद को इस खास क्लब में शामिल करा लिया है. लेकिन वैभव के पास इन दोनों को ही पछाड़ने के एक नहीं, बल्कि कई मौके हैं. 

क्या दोनों को पछाड़ पाएंगे वैभव?

कैलेंडर ईयर खत्म होने में अभी कई दिन बाकी हैं. जूनियर टीम एक दिन बाद ही पाकिस्तान और फिर 16 को लीग राउंड में मलेशिया के खिलाफ खेलेगी. ऐसे में नॉकआउट मुकाबलों को मिलाकर वैभव के पास और शतक जड़ने यानी कैलेंडर ईयर में विराट और शुभमन गिल से आगे निकलने और पांचवां शतक जड़ने के कई मौके होंगे. अब देखने की बात होगी कि सूर्यवंशी यह कारनामा कर पाते हैं या नहीं?

Vaibhav Suryavanshi, India U19, United Arab Emirates Under-19, Cricket
